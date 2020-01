Ottavo posto in classifica, 28 punti a -2 dalla zona Europa League e a -10 dal quarto posto che vale il tesoretto della Champions. Il Milan che ha battuto l'Udinese per 3-2 naviga a vista ma non più in mare aperto. Dinanzi a sé scorge la terraferma, ancora distante ma non così lontana se la corrente continuerà a essere quella buona e il vento soffierà nelle vele. Da quando Zlatan è arrivato ha iniziato a spirare dalla parte giusta e il calendario è un ottimo alleato: il derby della Capitale può rappresentare l'occasione per rosicchiare qualche punto ai giallorossi, l'Atalanta non appare più così irresistibile come un tempo. A Brescia, però, serve vincere. A qualunque costo. Con Ibra là davanti tutto è possibile, compreso che un "oggetto misterioso" come Rebic si trasformi in bomber e risolutore della sfida contro i friulani.

Continuità è la parola d'ordine. Dare continuità alle vittorie, al rendimento e più ancora alla determinazione di perseguire l'obiettivo. Il periodo nero è passato? Samu Castillejo ha le idee e chiare e spiega nell'intervista a Sky Sport 24 cosa è cambiato, qual è l'umore del Milan finalmente rigenerato e rilanciatosi dopo un girone di andata negativo e durissimo da accettare.

Abbiamo mangiato la merda, adesso stiamo giocando le nostre miglior partite, abbiamo ritrovato le nostre caratteristiche – ha ammesso lo spagnolo -. Andiamo piano, partita dopo partita, e andrà bene.

"Ibracadabra…", la formula magica non ha trasformato in campioni un rosa di buon livello ma almeno le ha concesso il beneficio di qualche trucchetto là davanti. E poi, vuoi mettere dividere lo spogliatoio con chi in campionato (in tutti o quasi) ha sempre fatto sfracelli? Vuoi forse dubitare del potere di Zlatan? In rossonero nessuno ne dubita, diversamente verrebbe espulso nel giro di un "cazzo guardi" oppure di uno schiocco di dita.