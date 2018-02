Le sfide più intriganti del nostro calcio saranno visibili anche su Al Jazeera e non solo. La rete satellitare con sede in Qatar e molto popolare in tutto il globo potrà trasmettere tutte le partite della Serie A in arabo e in inglese. Una situazione possibile grazie alla cessione dei diritti televisivi per l'estero del campionato italiano da parte della Img alla Mena, acronimo di Middle Est e Nord Africa che permetterà a circa 500 milioni di potenziali spettatori di guardare le sfide delle squadre italiane.

La Serie A trasmessa su Al Jazeera.

La Img, azienda che per 370 milioni di euro si è assicurata i diritti televisivi della Serie A per l'esterno, ha poi ceduto gli stessi per 105 milioni proprio alla Mena. Quest'ultima copre, come evidenziato da Repubblica.it, dal Marocco all'Iran compresi anche tutti i Paesi del Golfo Persico. Ecco allora che anche la popolare Al Jazeera potrà trasmettere le imprese di Napoli, Juventus, Roma, Lazio, Inter, Milan e delle altre compagini che militano nel nostro massimo palcoscenico calcistico.

La Serie A negli States, ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Ma non è tutto. Nei prossimi mesi, potrebbero arrivare novità importanti anche da oltreoceano. Infatti la Img sta lavorando per chiudere in tempi brevi l'accordo con il ricco mercato degli Stati Uniti. Qui la Serie A potrà essere trasmessa su numerose piattaforme, oltre a quella televisiva, e a tal proposito sono tanti gli acquirenti interessati. Tra questi anche Amazon.

Diritti televisivi della Serie A, MediaPro aspetta la decisione dell'Antitrust.

All'estero quindi si vanno delineando situazioni interessanti per il nostro calcio, ma in Italia cosa succede? Bisognerà attendere la decisione dell'Antitrust sull'offerta presentata da MediaPro, che si è assicurata i diritti televisivi per il prossimo triennio. Lega e Infront hanno risposto a tutte le richieste, ma nel caso dovesse arrivare la bocciatura, allora gli scenari potrebbero cambiare. Sky d'altronde ha già dimostrato di non voler mollare la presa. Appuntamento a metà marzo per il bando d'asta per i diritti esteri di Coppa Italia e Supercoppa, e il 15 aprile quelli interni