Daniel Carriço sta per lasciare il Siviglia. Il portoghese dovrebbe presto firmare per il Wuhan Zall. La notizia non è sorprendente, ma senz'altro molto particolare considerato che a causa del coronavirus in Cina il campionato di calcio è fermo e parecchi calciatori che militano nel campionato cinese in questo periodo sono tornati a casa, come Hamsik che attualmente è in Slovacchia.

Carriço lascia il Siviglia, giocherà con il Wuhan Zall

Da settimane il mondo si parla del Coronavirus, che ha avuto il primo focolaio nella città di Wuhan. Di oggi è la notizia del rinvio del Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, sempre per il timore di questa epidemia. Ma c'è chi invece non ha paura. Daniel Carriço è a un passo dal passaggio dal Siviglia al Wuhan Zall, squadra cinese che gli ha offerto un ricchissimo contratto. La notizia l'ha rivelata il quotidiano spagnolo ‘Marca' nella sua versione online. Il calciomercato in Cina chiuderà a fine mese e per limare gli ultimi dettagli c'è ancora tempo. Carriço ha il contratto in scadenza a giugno e non rientra più nel progetto tecnico di Lopetegui e Monchi.

Chi è Daniel Carriço, il calciatore che passerà dal Siviglia al Wuhan Zall

Difensore centrale che può giocare a centrocampo, in posizione arretrata, questo giocatore portoghese, classe 1986, che vanta una splendida carriera, legata in gran parte al Siviglia. Quando ha 20 anni Carriço esordisce con lo Sporting Lisbona la squadra con cui inizia la sua carriera, poi dopo una breve esperienza all'Olhaense e un prestito a Cipro con l'AEL Limassol torna allo Sporting Lisbona con cui gioca in cinque stagioni. Lascia lo Sporting e dice si al Reading, dopo pochi mesi in Premier League firma per il Siviglia, con cui ha vinto per tre volte l'Europa League, con gli andalusi oltre centosessanta partite.