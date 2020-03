Campionati fermi. Il pallone si prende un attimo di tempo per riflettere sul da farsi. Già, perché l’emergenza coronavirus ha caratterizzato maggiormente l’Italia, ma si sta lentamente espandendo in tutta Europa. Ciò che non si vedrà per un pò di tempo saranno dunque i gol, che nel calcio del continente interessato, è invaso da top player di ogni giorni. Nei maggiori 5 campionati europei, al momento, chi ha segnato il maggior numero di gol, è il nostro Ciro Immobile. E se proprio tutte, insieme alla Serie A, Premier, Bundesliga, Liga e Ligue 1 si fermassero, sarebbe proprio l’attaccante della Lazio a vincere la tanto contesa Scarpa d’Oro: il trofeo che premia il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol nel campionato di competenza. Vediamo dunque nel dettaglio da chi sarebbe formata la top della Scarpa d’Oro se tutti finisse così.

Immobile non si ferma mai ed è primo in classifica

Non si è mai fermato Ciro Immobile che sta trascinando la sua Lazio a suon di gol. Sul più bello però, il coronavirus ha deciso di mettere fine anche alle sue giocate che nella maggior parte dei casi l’hanno visto segnare a raffica. Lo dimostrano le sue 27 reti realizzate in 26 gare che testimoniano l’ennesimo grande campionato del bomber campano. Un rendimento che l’ha fatto balzare in testa alla classifica della Scarpa d’Oro e che, in caso di sospensione definitiva di tutti i campionati europei, gli spetterebbe di diritto. Una situazione questa da appurare al meglio e che l’UEFA dovrà ragionare al meglio. Restano le sue 7 doppiette però e la sua unica tripletta contro la Sampdoria, a farci ricordare che forse questo titolo lo meriterebbe di diritto.

Il secondo posto di Lewandowski che sogna il sorpasso

Ben tre gare in meno rispetto a Immobile (23) e una media gol pari a 1,09 per rendere ancora più incredibile lo score di Robert Lewandowski. Quando sempre che l’attaccante del Bayern Monaco sia arrivato ormai al culmine della sua esperienza con i bavaresi, eccolo piombare nuovamente con l’ennesima stagione da sogno. Sono 25, al momento, i gol del polacco in Bundesliga. Ben 5 doppiette e una tripletta per timbrare anche quest’anno il cartellino e fissare bene in alto il suo nome per quella Scarpa d’Oro a cui tanto ambisce. Un top player che non ha bisogno di altre aggettivi per essere definito, ma che ha come una calamita per quanto riguarda la porta avversaria, trasformando in gol qualunque palla passi sotto i suoi piedi.

Il fenomeno Haaland non smette di stupire

A pari merito con Lewandowski troviamo anche il fenomeno Erling Haaland. In realtà, l’attaccante norvegese dovrebbe trovarsi al quinto posto dato che con il Borussia Dortmund, da gennaio, in Bundesliga, ha realizzato 9 gol (già un numero incredibile). Ma aggiunti ai 16 messi a segno nel massimo campionato austriaco (non considerato fra i top 5 europei), arriviamo proprio ai 25 di Lewandowski. Un talento che non ha mai smesso di sorprendere e che si è presentato alla prima con la maglia dei gialloneri con una tripletta. Davvero un fenomeno che avrebbe fatto la fortuna di qualunque squadra. Un vero peccato che né Juventus e né Inter siano riuscite a mettergli le mani su.

in foto: Il profilo di Haaland (Whoscored)

Cristiano Ronaldo sul podio come secondo volto della Serie A

Ma la Serie A può essere fiera di vantare in questa speciale classifica anche un altro elemento di spicco che arricchisce il nostro campionato, forse il principale attore, quello più prestigioso, del massimo torneo calcistico italiano: Cristiano Ronaldo. Sul podio di questa speciale classifica, CR7 ad ogni gol realizzato ormai centra l’ennesimo record di una carriera da sogno che non va neanche rispiegata. In campionato è riuscito a segnare 21 gol e anche a mettere a segno la bellezza di 10 gol consecutivi, striscia fermata dalla vittoria per 2-0 contro il Brescia in cui, appunto, il portoghese non riuscì a timbrare il cartellino. Resta comunque un campionato sicuramente più positivo dal punto di vista realizzativo, rispetto a quello dello scorso anno.

La sorpresa Werner nei gol del Lipsia dei sogni

La vittoria sia all’andata che al ritorno di Champions League, agli ottavi, contro il Tottenham, ha messo in evidenza una squadra come il Lipsia che non può più essere considerata una sorpresa. Una sorta di Atalanta di Germania che può contare ancora una volta sul suo bomber di razza: Timo Werner. Corteggiato da mezza Europa, il bomber tedesco si è piazzato al quinto posto con la bellezza di 21 gol in campionato, proprio come Cristiano Ronaldo. Una media go pari a 0,84 e la consapevolezza di essere il terminale offensivo più adatto al gioco della squadra della Red Bull. Ben quattro le doppiette e due le triplette per sognare ancora e magari sperare in un passo falso del Bayern in testa.