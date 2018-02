Il particolare modo di esultare dopo i gol al Benevento ha fatto il giro del mondo, ovviamente via web. Perché il giovane talento turco ha fatto il gesto militare come un vero soldato? Ecco spiegato il motivo: Under ha voluto rendere omaggio a due soldati turchi morti in Siria. Un comportamento che in Turchia non è passato inosservato tanto che lo stesso ministro turco Osman Askin Bak che ha commentato la foto del ragazzo con un semplice "Non c'è nulla da spiegare".

E invece, ai più c'è da spiegare il motivo per cui un ragazzo di soli 20 anni abbia compiuto tale gesto, durante una partita di pallone subito dopo aver segnato la sua prima doppietta in Serie A. Un gesto di appartenenza ad un Paese che in questi mesi sta vivendo uno dei momenti più difficili in rapporto con l'Europa e di cui lo stesso Under si sentirebbe ambasciatore privilegiato, per il palcoscenico in cui gioca e la ridondanza mondiale di ogni suo gesto.

Il ministro turco con il suo commento ha voluto anche rimarcare il saluto del giocatore in onore di due giovani soldati turchi morti dopo che il loro elicottero è stato abbattuto in Siria. Ovviamente non sono mancate critiche e perplessità nell'accomunare questioni sportive e politiche insieme, dando ancor più risalto al gesto d'esultanza del giocatore giallorosso.

Ieri sera, durante il posticipo dell'Olimpico, Cengiz Under ha deciso di festeggiare il suo secondo gol con il saluto militare in omaggio (sembra) all'esercito turco impegnato nell'operazione sul cantone Afrin. Tra i fedeli di Erdogan e del regime questo è un saluto di omaggio e riconoscenza sempre più utilizzato. Tanto che i commenti di approvazione dalla Turchia non sono di certo mancati.