La Roma è già qualificata alla prossima Champions League grazie alla sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo ma contro il Sassuolo i giallorossi si giocheranno comunque un traguardo importante che potrebbe regalar loro prestigio e un ottimo ritorno monetario: nell'ultima giornata la squadra di Eusebio Di Francesco dopo il pareggio contro la Juventus deve conquistare ancora un punto per avere l'aritmetica certezza del terzo posto in classifica che, almeno economicamente, varrebbe molto più del quarto.

In base al "market pool", la quota da 550 milioni di euro distribuita in base al valore proporzionale di ogni mercato televisivo rappresentato dalle squadre che partecipano alla competizione europea dalla fase a gironi in avanti e ripartita tra le squadre della stessa federazione; alla terza classificata andrà il 20% del totale mentre la quarta dovrà accontentarsi del 10%: secondo quanto riportato da La Repubblica si tratta di circa 5 milioni di euro di differenza.

Per questo motivo la Roma andrà a Reggio Emilia contro il già salvo Sassuolo per fare risultato visto che in caso di vittoria della Lazio contro l'Inter ai giallorossi servirebbe almeno un pareggio per mantenere la posizione mentre nel caso in cui i biancocelesti non dovessero battere l'Inter allora la truppa di Di Francesco chiuderebbero automaticamente al terzo posto anche in caso di sconfitta.

Pellegrini: Andiamo a Sassuolo per vincere

Il centrocampista giallorosso, secondo quanto riportato da Il Romanista, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della premiazione che lo vedrà essere insignito del Premio Cultura Sportiva "Beppe Viola" presso il Salone d'Onore del Coni: "Sono onorato di riceverlo, è sempre una bella cosa. Sono davvero contento e voglio vivere al meglio questa giornata. La Roma voleva vincere e vuole arrivare terza, e andrà a Sassuolo per vincere la partita".