Sergio Ramos vittima del sistema. Il difensore spagnolo, protagonista per alcuni colpi ‘proibiti' nella finale di Champions League vinta a Kiev, parla per difendersi dalle tante accuse che gli sono piovute addosso. Passata la marea, adesso è lui a dire ciò che pensa sul fallo su Salah, il più pericoloso dei giocatori del Liverpool che è uscito quasi subito proprio per un contatto con il centrale dei Blancos.

La replica di Ramos. "Avrebbe potuto giocare con una infiltrazione" ha sentenziato Sergio Ramos, capitano de Real della 13a Champions League. Questa la difesa del centrale difensivo finito nel tritacarne delle polemiche per l'intervento sul braccio dell'egiziano costretto tra le lacrime a lasciare il campo e raggiungere anzitempo gli spogliatoi. Senza che Raos venisse sanzionato dall'arbitro.

L'infortunio di Salah. Un contatto che ha fatto il giro del mondo, ha indignato milioni di spettatori sia presenti a Kiev sia al seguito di dirette tv o internet. Sergio Ramos il carnefice, Momo Salah la vittima. Così, è stato immolato sull'altare sacrificale il difensore delle merengues, per un intervento che doveva essere almeno sanzionato e che è passato ‘inosservato'. Costringendo il Liverpool a fare a meno del suo uomo migliore.

Ho parlato attraverso messaggi con Momo e sta abbastanza bene. Se avesse fatto un'infiltrazione avrebbe giocando anche il secondo tempo. Io in altre occasioni l'ho fatto, non era una cosa così grande ma quando fa qualcosa Ramos si nota sempre un po' di più

Il fallo visto da Ramos. Durante una presentazione televisiva dell'evento il difensore del Real Madrid non ha potuto fare a meno di ritornare sulle polemiche relative alla finale con il Liverpool e si è difeso: "Non ho voluto parlare del tema perché alla fine si ingigantisce. Però rivedendo l'azione bene si nota che Salah mi prende il braccio per primo, io cado dall'altra parte e lui si fa male l'altro braccio. E così dicono che io ho fatto una mossa di judo antisportiva.

L'ironia su Karius. Le repliche di Sergio Ramos vanno anche oltre, arrivando all'ironia pura. Soprattutto quando alcuni hanno teorizzato che le due papere di Karius siano state conseguenze di un suo colpo al portiere tedesco del Liberpool: "Per non parlare del portiere dice che ha avuto una commozione cerebrale per uno scontro con me. Manca solo che Firmino dica che aveva un raffredore a causa di una mia goccia di sudore.