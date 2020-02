Uscita di pessimo gusto di Raymond Domenech, ex ct della Francia, protagonista anche ai tempi del Mondiale 2006 perso in finale contro l'Italia di Marcello Lippi. L'ex selezionatore della nazionale francese si è mostrato in foto prima di Lione-Juventus – gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League -, con il viso coperto da una mascherina, e ha accompagnato lo scatto con una battuta di pessimo gusto: "Pronto per vedere Lione-Juventus". Il riferimento è naturalmente all'emergenza Coronavirus che ha colpito l'Italia ed è stato un tema molto discusso anche a Lione e dintorni in vista dell'arrivo dei tifosi della Juventus, nei giorni precedenti alla partita.

Chi è Raymond Domenech

Domenech è stato per ben sei anni il commissario tecnico della Francia: dal 2004 al 2010, con due Mondiali e un Europeo all'attivo. In Italia è ricordato per la sua presenza in panchina alla guida della Francia che venne sconfitta dalla Nazionale di Marcello Lippi nei Mondiali di Germania 2006. Anche in quella circostanza, Domenech si fece portatore di polemiche e veleni nei confronti degli azzurri, prima e dopo la finalissima di Berlino. Da sempre l'ex selezionatore transalpino è noto per un carattere di difficile gestione. La sua esperienza alla guida della Francia si concluse nel 2010 a seguito di una Coppa del Mondo fallimentare in Sudafrica e soprattutto a mesi di dissidi e problemi con i suoi giocatori, che arrivarono ad ammutinarsi sia durante il cammino di qualificazione al Mondiale, sia durante la competizione iridata. Oggi Domenech è opinionista per L'Equipe, principale quotidiano sportivo francese, e continua a far discutere in Francia per le sue prese di posizione, spesso forti o provocatorie. Come la vergognosa foto in mascherina prima di Lione-Juventus.