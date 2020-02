La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sulla brutta vicenda che coinvolge Andrea Montemurro, ex presidente del Calcio a 5. Il fascicolo è stato aperto dopo la diffusione dell'audio di una telefonata tra lo stesso Montemurro e il presidente del Latina Lynx, Gianluca La Starza, che in cambio dell'esclusione del Maritime Augusta avrebbe proposto a Montemurro ‘un incontro con ragazza carina e anche intelligente con cui rilassarsi nel fine settimana a Latina'.

La Lega Nazionale Dilettanti in una nota ha fatto sapere di aver mandato tutta la documentazione alla Procura federale della FIGC di aprire un procedimento:

Nella nota della Lnd c'è massima fiducia nell'operato dell'ormai ex presidente Montemurro, che oltre a essere un uomo di calcio scrive anche colonne sonore:

La Lega Nazionale Dilettanti ha fatto sapere che Montemurro a tutela dell'immagine della Lega, della Divisione calcio a cinque della sua personale onorabilità ha rimesso il suo mandato e da oggi non è più il presidente della Lega di Calcio a 5.

Gianluca La Starza, il presidente del Latina, intervistato dall'ANSA ha parlato della ‘famosa' telefonata con Montemurro e ha dichiarato che quella era una telefonata dal tono scherzoso, non c'era nulla in ballo di davvero reale:

La ragazza di cui parlo al telefono con Montemurro è un burlesque. Purtroppo è stata una cazzata mia per buttare una cosa lì. Andrea mi viene dietro e mi dice: ‘è carina?’, fa una mezza risata. Ma, fra uomini, quante volte si fanno queste cazz… al telefono? Gli ho detto: ‘ti faccio un regalo, mi hai dato prima una notizia: ti faccio incontrare una ragazza a Latina per un week-end. Mi sono sparato una cosa che non ero nemmeno in grado di fare. Sono stato un cogl..Ma non c’è irregolarità, mi ha dato notizia di una cosa già decisa.