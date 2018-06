Una gara finita senza vinti né vincitori, un test pre mondiale che invece di regalare certezze ha visto due nazionali nascondere un po' le proprie carte in vista di Russia 2018 e lasciar trascorrere 90 minuti senza troppo affaticarsi. Così, Spagna-Svizzera è finita senza grandi colpi di scena o di genio, 1-1 con le reti di Odriozola per i padroni di casa nel primo tempo, e di Rodriguez nella ripresa.

Esperimenti e tatticismo

In campo c'erano certamente i migliori, da Shaqiri, Lichtsteiner e Dzemaili da una parte a Diego Costa, Iniesta e Pique dall'altra ma alla fine nessuno se n'è accorto. A segno sono andati i terzini in una partita in cui i due ct, Lopetegui e Petkovic hanno preferito soffermarsi su questioni legate più al tatticismo che alla conquista del risultato.

Per la Spagna mancano una manciata di giocatori migliori, ancora in libera uscita ma la caratura della creatura in mano a Lopetegui non ammette sconti per nessuno, almeno sulla carta. Eppure, la piccola Svizzera rimedia un pareggio dignitoso e meritato. Senza il blocco-Real Madrid, ancora a riposo dopo le fatiche di Champions, non c'è nemmeno Busquets fermato da un problema intestinale e gli esclusi di lusso Fabregas e Morata.

La partita: botta e risposta

Lopetegui vara una Spagna sperimentale con l'inedita coppia offensiva Iago Aspas-Diego Costa, Azpilicueta centrale al fianco di Piquè e Odriozola sulla destra. Il tutto funziona sopratutto all'inizio e al 29′ arriva il vantaggio della Spagna con un gran destro dal limite di Odriozola, alla terza presenza in nazionale. In questo modo il terzino destro calcia senza paura un pallone messo in mezzo da Silva e trova l'angolino giusto per il vantaggio.

Le Furie Rosse continuano gli esperimenti nella ripresa, mentre per Petkovic resta il registro generale di inizio partita. E ad avere la meglio sono proprio gli elvetici: al 62′ si innesca una improvvisa ripartenza della Svizzera che trova il gol grazie ad un sinistro a giro di Lichtsteiner che non viene trattenuto da De Gea e sul quale si avventa Ricardo Rodrìguez che mette in rete. Nel finale, la Spagna si riversa con rabbia in avanti ma non c'è più tempo per trovare la via del gol e del successo.

SPAGNA-SVIZZERA 1-1 (1-0)

Reti: 29′ Odriozola 1:0, 62′ Rodriguez 1:1.

Spagna (4-4-2): De Gea; Odriozola (70′ Nacho), Piqué, Azpilicueta, Jordi Alba; Silva, Koke, Thiago, Iniesta (55′ Saul); Aspas (46′ Lucas), Diego Costa (60′ Rodrigo), Diego Silva (60′ Asensio).

Svizzera (4-4-1-1): Sommer; Lichtsteiner (63′ Lang), Schär (46′ Djourou), Akanji, Rodriguez (78′ Moubandje); Behrami (63′ Fernandes), Zakaria; Shaqiri, Zuber; Dzemaili (46′ Embolo); Seferovic.

Note: Estadio de la Ceramica (Villareal). Arbitro: Kovacs (ROM). Ammoniti: 55′ Saul.