Real Madrid-Juventus rischia di essere la partita più lunga di sempre visto che dopo due giorni è ancora sulla bocca di tutti. Per la polemica del rigore concesso al 92′ che sta prolungando il match all'infinito tra polemiche, battibecchi, botta e risposta infiniti. Ma c'è anche chi una partita l'ha giocata per soli 17 secondi in campo trasformandola in un Guinness dei Primati. In questo caso, però, nessun intervento del direttore di gara e nessuna contestazione: a mettere tutti d'accordo è stato Giove Pluvio con i suoi tuoni e le sue saette.

E' accaduto in Germania, in occasione della sfida in Regionalliga Nord-Est fra Halberstadt e Bautzen che è durata appena 17 secondi. Subito dopo il fischio d'inizio, infatti, l'arbitro Steven Greif ha deciso di sospendere l'incontro a causa di un temporale fortissimo. Il motivo? Non se la sentiva di continuare e ha preferito salvaguardare l'incolumità dei giocatori in campo che hanno subito ubbidito e si sono diretti negli spogliatoi.

L'incredibile epilogo di quella che oggi è a tutti i diritti la partita di calcio più breve al mondo, ha fatto infuriare ovviamente i tifosi che erano accorsi sugli spalti, poco più di 300 che non hanno accettato di buon grado la scelta del direttore di gara. Infatti, il match era stato già rinviato una volta, sempre per maltempo. A causa di una forte nevicata si era deciso per il rinvio ma in quell'occasione non sie era nemmeno iniziato a giocare.

Adesso si dovrà cercare di capire quando recuperare un match che sembra avere il destino avverso. Sarebbe il terzo tentativo, nella speranza che vi sia clemenza da parte del meteo. Intanto, i due club l'hanno presa in modo molto sportivo, ridendoci su. Sui vari social ufficiale i commenti sono stati divertiti e divertenti: giocare 90 minuti è da tutti ma restare in campo solo 17 secondi assolutamente no.