Il Napoli da mesi culla il sogno dello scudetto, da domenica scorsa ancora di più. Il gol di Koulibaly al 90’ ha regalato un grande successo contro la Juventus e ha portato a una sola lunghezza i partenopei dalla squadra Campione d’Italia. L’obiettivo di Sarri e dei suoi è chiaro. Bisogna vincere sempre e sperare in un passo falso della capolista per effettuare il sorpasso. Non sarà per niente facile. L’entusiasmo forte e contagioso della tifoseria potrebbe aiutare gli azzurri. E magari decisivo sarà uno dei grandi idoli della tifoseria: Dries Mertens, che piace a tutti e gode di un affetto incondizionato e trasversale. Sul suo profilo Instagram è arrivata l’ennesima dimostrazione di questo. Il 14 di Sarri ha trovato un’immagine di una signora che gli dichiarava il suo amore, e lui in una stories ha detto di ricambiarlo.

Ribattezzato bonariamente ‘Ciro’, perché si è integrato benissimo a Napoli ed è diventato anch’egli napoletano, Mertens ha avuto tanto affetto in questi anni e se l’è guadagnato non solo per i gol e per le prestazioni. Tanti bei gesti, un paio di mesi fa venne fuori la notizia che con alcuni amici consegnava pizze ai clochard della città, tanto affetto mostrato sui social, dove ha esaltato la bellezza della città e ha mostrato sui social anche di aver assaggiato tutte le meraviglie culinarie. ‘Ciro’ Mertens è diventato quasi uno di famiglia per i tifosi e lo è diventato anche per una nonnina che è stata immortalata a Castel Volturno.

Questa signora è stata fotografata con tra le mani un cartello in cui c’era scritto: ‘Mertens, ti amo”. Quella foto è diventata rapidamente virale sul web e tra i social network ed è finita anche tra le mani del giocatore che ha ricambiato il messaggio d’amore su Instagram. In una stories ha postato l’immagine in questione e ha scritto: “E anche io ti amo”, a corredo un cuoricino azzurro.