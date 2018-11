Dal 34° al 38° del primo tempo. Quattro minuti nei quali Mehdi Benatia – preferito da Allegri al posto di Bonucci, fischiatissimo – ha rischiato di rovinare tutto ed essere espulso. Sì, il difensore della Juventus avrebbe meritato, a termini di regolamento, la doppia ammonizione e quindi il rosso che lo avrebbe spedito negli spogliatoi a una manciata di minuti dal duplice fischio. Cosa è successo? Due gli episodi da moviola relativi ad altrettante azioni che lo hanno visto protagonista in negativo.

La prima ammonizione a Benatia

Il cartellino giallo ci sta tutto, basta dare un'occhiata la dinamica dell'azione per capirlo. L'intervento di Mehdi Benatia su Bakayoko è irruento, scomposto, pericoloso. Il difensore marocchino non colpisce il centrocampista rossonero con la prima gamba ma con quella di richiamo e l'intervento è al limite del regolamento: lo prende sulla tibia col rischio di procurargli guai peggiori di una ‘semplice' botta. Il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo. Proteste inutili dal parte dello stesso Benatia e dei compagni di squadra: minuto numero 34, il fallo è netto ed è giusta la decisione di Mazzoleni.

Il ‘giallo' mancato sull'azione del rigore per il Milan

Quattro giri di lancette: il cronometro segna il 38° quando al Milan viene concesso un calcio di rigore per l'intervento di Benatia. C'è un cross dalla destra in area di rigore con Higuain che ruba il tempo all'ex compagno di squadra e fa propria la sfera. La palla deviata dall'argentino colpisce il braccio largo del difensore. Rigore netto di cui l'arbitro Mazzoleni non ha immediatamente contezza e viene concesso solo dopo la on field review, grazie alla segnalazione dalla controlo room che lo invita a verificare meglio la dinamica dell'azione. Il Pipita s'incarica della battuta ma sbaglia da undici metri. A termini di regolamento, però, Benatia avrebbe meritati il secondo cartellino giallo di Benatia con relativa espulsione.