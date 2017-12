L'episodio da moviola in Fiorentina-Milan avviene al 39° del primo tempo e solleva polemiche per il cartellino giallo che l'arbitro Bergonzi ha estratto per ammonire il difensore del Milan, Romagnoli. Decisione errata, avrebbe meritato il ‘rosso' e l'espulsione perché quel calcetto rifilato a Simeone lo sbilancia e gli impedisce di portare a termine una chiara occasione da rete. Il fallo è netto e avviene quasi al limite dell'area di rigore dopo una esecuzione in velocità dell'attaccante argentino che lascia sul posto Bonucci con una finta e poi s'invola verso la porta di Donnarumma.

Romagnoli è in ritardo e allunga il piede destro, agganciando la gamba dell'avversario. Simeone cade, l'arbitro fischia la punizione ma si limita solo ad ammonire il centrale rossonero tra le proteste dei Viola. Anche in questa occasione in Var non è intervenuto. L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è amareggiato per la piega che ha preso l'arbitraggio e nella fattispecie per l'errore clamoroso commesso dal direttore di gara. Con il Milan in dieci per tutta la ripresa l'equilibrio del match sarebbe stato differente.

Il VAR c'è e a volte prende decisioni giuste ma oggi non ha preso una decisione giusta – ha ammesso Pioli a Sky Sport -. Il fallo di Romagnoli era da rosso perché era ultimo uomo e anche per la violenza del fallo. Succede, era un episodio che poteva cambiare la gara in nostro favore ma c'è il rimpianto per non aver vinto una gara che meritavamo.

Il rammarico aumenta anche per l'inerzia della gara. Simeone segna il vantaggio poi la reazione del Milan sorprende la difesa della Fiorentina e Calhanoglu realizza la rete del pareggio immediato.