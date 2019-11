Il prossimo 2 dicembre, nel consueto scenario parigino, France Football consegnerà il Pallone d'Oro 2019. Dopo la vittoria della scorsa edizione di Luka Modric, tra le 30 nomination finali c'è ovviamente anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese, a caccia del suo sesto premio, è da più parti dato come il super favorito di questa edizione: tant'è che le ultime indiscrezioni hanno rivelato di un presunto contatto già avvenuto tra CR7 e gli emissari del noto quotidiano francese.

Nonostante la strada sembri in discesa per l'attaccante della Juventus, Dolores Aveiro (la mamma di Cristiano Ronaldo) ha puntato il dito contro i presunti poteri forti del calcio internazionale: "Nel calcio c'è la mafia, questa è la parola più indicata – ha dichiarato la donna – Se guardiamo a quello che è successo, ci accorgiamo come la causa di tutto sia proprio questa mafia".

La rabbia di Dolores Aveiro

Come ha riportato il lusitano ‘A Bola', in occasione della sua partecipazione alla festa per i 106 anni dell'União Madeira (club del quale il padre di CR7 era tifoso sfegatato), Dolores Aveiro ha dunque preso le difese del figlio senza particolari giri di parole: "Se mio figlio fosse inglese o spagnolo non gli farebbero quello che gli hanno fatto: dal momento che è portoghese e di Madeira, beh… succede questo. Il sesto Pallone d'Oro? Non so se glielo daranno ma sono fiduciosa – ha concluso la madre del campione portoghese – Credo che se lo meriti se andiamo a vedere quello che ha fatto durante la stagione".

Non è la prima volta che la mamma di CR7 corre in aiuto del figlio. In passato è già successo altre volte, soprattutto quando il giocatore bianconero è stato travolto dallo scandalo del presunto stupro di Kathryn Mayorga: la ragazza americana che aveva accusato e denunciato il giocatore. "Se sali in camera d’albergo, vuoi fare qualcosa. Io conosco bene mio figlio, non farebbe mai una cosa del genere. Quando è andata lì, lei non voleva giocare a carte".