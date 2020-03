La Lega di Serie A seppur molto faticosamente è riuscita a trovare una soluzione. Le sei partite rinviate della ventesima giornata si giocheranno tra sabato 7 e lunedì 9 marzo (giorno di Juventus-Inter), mentre tre delle quattro partite della venticinquesima giornata che erano saltate si disputeranno il 18 marzo, un mercoledì. Anche la finale di Coppa Italia ha trovato data (20 maggio) e sede (San Siro). Non c’è invece una soluzione per la partita tra Inter e Sampdoria, che rappresenta un grosso problema per la Lega, che potrebbe fare un enorme fatica a far disputare questa partita.

In teoria non c’è una data per Inter-Sampdoria

Se l’Inter eliminerà il Napoli in Coppa Italia e si qualificherà per le semifinali di Europa League non avrà in linea puramente teorica la possibilità di recuperare la partita con la Sampdoria. Perché, se avanzerà in entrambe le competizioni, giocherà in ogni settimana due partite – campionato e Coppa Italia, campionato e Europa League, o due volte in campionato – essendoci due turni infrasettimanali.

La Lega ‘tiferà’ Napoli, nella partita di Coppa Italia con l’Inter

Questa situazione spaventa e non poco la Lega di Serie A, che per togliersi di mezzo da ogni tipo di impaccio e per evitare ulteriori polemiche probabilmente farà (e non dovrebbe farlo) il tifo per il Napoli giovedì in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Perché se la squadra di Gattuso si confermerà dopo il successo dell’andata si libererà una data infrasettimanale, quella del 19 o 20 maggio.

Il tour de force dell’Inter nel mese di maggio

Comunque andrà a finire la semifinale con il Napoli, nel mese di maggio l’Inter, se avanzerà almeno fino alle semifinali di Europa League, sarà costretta a disputare un minimo di otto partite. Un numero esorbitante considerato che a fine stagione si è inevitabilmente meno pimpanti. Le partite da disputare tra il 7 e il 27 maggio, in caso di finale europea, sarebbero in ogni modo sette: semifinale di ritorno di Europa League, finale della stessa competizione e almeno quattro partite di campionato – e non va esclusa affatto la possibilità di disputare la finale di Coppa Italia.