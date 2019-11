La Juventus non sarà presente nella nuova edizione di Football Manager. O meglio, ci sarà ma non potrà essere utilizzato il nome della società e così si è optato ad una soluzione differente. La Juventus Fc prenderà il nome meno accattivante e più poetico di "Zebre", prendendo spunto dal soprannome derivante dalle strisce bianco e nere e dal vecchio logo societario, prima dell'attuale "J" stilizzata.

L'esclusiva con Konami

Tutto ciò è stato obbligato dall'attuale partnership esclusiva tra la Juventus e Konami. Dopo lo ‘stop' del nome arrivato per eFootball PES 2020, adesso "Juventus" è bandito anche in Football Manager, il più noto tra i videogiochi calcistici manageriali. Il nome dei bianconeri infatti non potrà essere utilizzato. Come accaduto anche per Fifa, infatti, l’esclusiva tra la Juventus e Konami ha portato Sports Interactive e Sega, le società che producono Football Manager, a dover modificarne il nome ufficiale e non solo: cambiato anche il logo e, in ultimo, anche le divise dei bianconeri.

Le Zebre su Football Manager

Nell’edizione 2020 del noto gioco interattivo manageriale sul mondo del calcio, così, la Juventus sarà rinominata semplicemente "Zebre", legato ovviamente al soprannome del club bianconero. Ea Sports per Fifa, invece, aveva scelto un meno evocativo “Piemonte Calcio” come nome da dare alla società virtuale. Anche lo Stadium, chiamato per onore dello sponsor Allianz Stadium, sarà nominato diversamente, visto che Konami ha ottenuto l’esclusiva anche per l’impianto casalingo della società torinese.

La rosa non subirà cambiamenti

Nessun problema, come per Fifa, per quanto riguarda invece la rosa, con i giocatori che manterranno nomi e volti reali visto che l'esclusiva con Konami riguarda semplicemente la società e non i suoi tesserati. Cristiano Ronaldo e compagni saranno quindi utilizzabili con le vere caratteristiche e tutti le potranno ammirare dal prossimo 19 novembre. Il nuovo videogioco manageriale di Sports Interactive e Sega infatti uscirà ufficialmente nelle prossime settimane.