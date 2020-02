Mentre l'Italia è alle prese con il Coronavirus, in Francia qualcuno si è permesso di prendere in giro gli italiani e soprattutto i sostenitori della Juventus arrivati al ‘Groupama Stadium' per assistere al match di Champions League contro il Lione. Durante una trasmissione dell'emittente radiofonica francese RTL, il conduttore del programma ha infatti definito i bianconeri presenti a Lione come "supporter della Juvirus".

Una battuta che non è andata giù a Lapo Elkann, che sul suo profilo Twitter ha risposto in maniera decisa alla presa in giro e ai commenti divertiti di molti profili social: "In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. Vi dovete vergognare e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore".

Le offese dei tifosi e dell'ex ct Domenech

Il messaggio di Lapo Elkann ha ovviamente trovato l'appoggio di molti follower della Juventus: anche loro offesi dall'infelice battuta del conduttore radiofonico. Una frase che purtroppo ha subito fatto il giro del web, finendo per passare anche da altri profili francesi dove alcuni utenti, in vista della partita tra le due squadre, hanno rincarato la dose parlando di un probabile risultato di "2 contaminazioni a 0" e accompagnandolo con l'emoticon delle mascherine.

Evidentemente ancora scottato dalla famosa finale mondiale del 2006 persa contro gli Azzurri di Marcello Lippi, anche l'ex commissario tecnico Raymond Domenech si è macchiato dell'ennesima inaccettabile provocazione. A margine del fischio d'inizio del match di Lione, il tecnico si è infatti mostrato in foto coperto da una mascherina. Un tweet di cattivo gusto, che Domenech ha commentato con una delirante didascalia: "Pronto per vedere Lione-Juventus".