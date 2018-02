Il Vicenza Calcio è in crisi e oramai è cosa nota. Meno noto è che c'è chi si sta muovendo per dare una mano ad una delle società storiche, cioè gli altri club del nostro calcio, come la Juventus e il Torino. Nessun intervento diretto ma iniziative atte a permettere al club veneto di racimolare i soldi per uscire dai problemi finanziari in cui vessa ed evitare il fallimento sportivo. I bianconeri infatti, hanno già in programma una amichevole i cui proventi verranno interamente devoluti al Vicenza. E anche il club granata starebbe pensando alla medesima soluzione.

La crisi senza fine del Vicenza.

Purtroppo, il Vicenza è a un passo dall'addio al mondo dello sport. Un’altra società storica del calcio italiano che si trova in gravi problemi finanziari, e rischia di macchiare indelebilmente la sua storia con il fallimento. Oggi il club milita in Serie C, ma è in grave crisi finanziaria e il curatore fallimentare Nerio de Bortoli sta cercando fondi per evitare che la squadra biancorossa sia costretta a finire il campionato il anticipo dichiarando così fallimento.

L'idea della Juventus: amichevole per raccogliere soldi.

Un rischio reale tanto che la Juventus sembra voler andare in aiuto alla società in modo concreto. Secondo quanto riporta Rete Veneta infatti, i bianconeri avrebbero intenzione di organizzare un’amichevole al Menti, stadio del Vicenza, per consentire alla società di raccogliere fondi utili ad evitare il fallimento. Non certo una soluzione definitiva e risolutiva ma pur sempre un aiuto.

Anche il Torino pronto ad aiutare il Vicenza.

Anche altre società di Serie A starebbero seguendo l’esempio dei bianconeri, con il Torino che dovrebbe a sua volta organizzare un’amichevole. Un atto dovuto da parte del mondo del calcio verso una società che ha scritto anche pagine importanti e regalato giocatori di qualità.