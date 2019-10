Non c'è due senza tre. La Juventus Women dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia 2018/2019 conquista anche la Supercoppa italiana femminile 2019. Battuta ancora una volta la Fiorentina, già battuta nella finale della coppa tricolore. A Cesena le ragazze allenate da Rita Guarino si sono imposte con il risultato di 2-0, grazie alle reti della solita Girelli e nel finale della Staskova.

La Juventus vince la Supercoppa femminile, battuta la Fiorentina

Nella cornice dello stadio Dino Manuzzi di Cesena la Juventus ha battuto dunque la Fiorentina con il risultato di 2-0, mettendo in cascina la Supercoppa italiana 2019, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita sempre in Supercoppa lo scorso ottobre. La formazione campione d'Italia ha messo la gara sui binari giusti già al 12′ con la bomber Girelli che ha approfittato di una disattenzione difensiva delle avversarie per finalizzare nel migliore dei modi un assist della Galli. Lo svantaggio ha dato la scossa alle toscane che però non sono mai riuscite a rendersi realmente pericolose. Nel recupero la Juventus ha chiuso il discorso con la neoentrata Staskova che non ha lasciato scampo alla Ohrstrom per il definitivo 2-0. Niente da fare dunque per la Viola che resta una delle principali antagoniste delle bianconere per il campionato

Juventus-Fiorentina di Supercoppa femminile, le dichiarazioni dei protagonisti

Nel post-partita l'allenatrice della Juventus Rita Guarino si è detta soddisfatta della prova delle sue ragazze che avrebbero però dovuto chiudere prima il discorso: "Oggi abbiamo affrontato una squadra forte ma l'unica pecca forse eè il non aver trovato prima il secondo gol. Sono molto soddisfatta del risultato e della prestazione offerta dalle ragazze". Rammarico per il manager della Fiorentina Cincotta che ha evidenziato le assenze pesanti tra le fila della sua squadra: "Le assenze hanno pesato, perché non abbiamo potuto effettuare le scelte che avremmo voluto. Nella ripresa siamo cresciuti, ma rimane il dispiacere per non essere riusciti a trovare la via del gol".