Juventus e Roma si sfideranno in campo il prossimo 22 dicembre, con la speranza di regalarsi un Natale da incorniciare. Una sfida che da sempre regala intensità ed emozioni, con qualche polemica. A gettare benzina sul fuoco, a tre settimane dalla partita ci ha pensato Twitter. Il tutto grazie ad una battuta arrivata dal profilo ufficiale in lingua inglese della società capitolina, vera e propria stoccata agli avversari. Il motivo? L'apertura dello store ufficiale della Juventus nella Città Eterna.

La Juventus apre uno store a Roma, la celebrazione su Twitter

La Juventus pochi mesi fa ha celebrato l'apertura del suo store ufficiale a Roma. Un negozio situato in pieno centro n Via Nazionale 54a/55 (nella zona tra la Stazione Termini e il Quirinale), che offre la possibilità a tifosi e appassionati di acquistare i prodotti ufficiali del club. Ecco allora che attraverso il suo profilo Twitter in inglese, la Vecchia Signora ha voluto ricordare a tutti i suoi followers di visitare lo Juventus Store aperto a Roma, con tanto di foto del Colosseo in bianco e nero. Un vero e proprio invito con tanto di hashtag #JUVEINROME

La stoccata della Roma alla Juventus

Ecco allora che la Roma non si è lasciata sfuggire l'occasione per riservare una stilettata ai rivali, scherzando sulla presenza dello Juventus Store nella Capitale a 20 giorni di distanza. Dal profilo Twitter in lingua inglese della società capitolina è infatti partito il retweet del cinguettio della Juventus, accompagnato con queste parole: "Finalmente ecco qualcosa che non avete bisogno di vedere a Roma". Inutile sottolineare che il tweet giallorosso ha scatenato gli applausi dei sostenitori della formazione di Di Francesco e le risposte piccate di quelli bianconeri, per un vero e proprio duello a suon di commenti. Appuntamento ora alla sfida del 22 dicembre per togliersi delle belle soddisfazioni in campo.