Il mercato di gennaio della Juventus ha visto più partenze che acquisti ma oltre all'operazione che ha portato Dejan Kulsevski in bianconero sono andati via due pezzi da novanta come Mario Mandzukic e Emre Can. La campagna invernale della Vecchia Signora avrebbe avuto uno scopo per preciso, ovvero quello di tenere lo spazio, economico e in rosa, per l'aggiunta di un nuovo top player in estate. La lista dei nomi è ampia e la società bianconera ha preferito non impegnare ulteriormente il budget in questo gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri nella sessione estiva.

Le operazioni effettuate dai bianconeri sono 37, tra uscite e entrate, e le plusvalenze realizzate dalle cessioni da luglio 2019 ad oggi arrivano a quota 103 milioni di euro. Questa somma arriva dagli incassi delle vendite di Cancelo e Kean in estate, che vanno uniti a quelle delle operazioni di Han, Mota Carvalho e altre situazioni minori. L’unica cessione a non aver generato plusvalenza, ma una minusvalenza di un paio di milioni, è quella di Mandzukic all’Al-Duhail.

Il comunicato

Questo il comunicato ufficiale reso noto dalla società bianconera pochi minuti fa sulle operazioni di mercato condotte nel mese di gennaio: