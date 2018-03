La Juventus capolista a +4 non si ferma più nemmeno nel calciomercato prossimo venturo e ribadisce con forza e arroganza sportiva il proprio potere soprattutto in Italia. Non è una novità, dunque che la notizia di un nuovo acquisto in chiave futura, e già alfiere della Primavera, sia oramai di dominio pubblico e poco importa se il nome del prescelto non sia conosciuto ai più. E' Sandro Kulenovic, un attaccante giovanissimo della stessa famiglia calcistica di Mandzukic, la Croazia.

Alfiere della Primavera

Un giocatore che la Juventus ha seguito da vicino e che ha deciso di portare con sè in bianconero tra i più giovani. Classe 99, è un gigante dell'area di rigore che deve ancora crescere tatticamente ma che fisicamente è già ben formato. E promette bene, tanto che Paratici e Marotta sono pronti a farlo crescere in prestito in qualche club di seconda fascia.

in foto: La scheda di Kulenovic (fonte transfermarkt.it)

il debutto alla Viareggio Cup

L'ultima vetrina è stata la Viareggio Cup 2018 con una doppietta d'autore segnata al debutto nella competizione: freddezza dal dischetto, opportunismo da grande bomber, l'attaccante croato è già etichettato in patria come il nuovo Mandzukic. Ha già grande confidenza nei propri mezzi e un carattere del combattente, doti che hanno permesso a Kulenovic di imporsi in Croazia e Polonia prima dell’arrivo a Torino.

La carriera in crescendo

Cresciuto nel NK Zagabria è passato alla Dinamo all’età di 9 anni. Poi nel 2016 l’addio alla Croazia per tentare una nuova esperienza in Polonia dove ad acquistare il suo cartellino è stato il Legia Varsavia: 8 gol in 26 gare con la seconda squadra del club polacco. Tanto da attirare su di sé l’attenzione della Juventus, con i Bianconeri che la scorsa estate hanno deciso di portarlo a Torino per fare di lui un alto gioiellino alla Kean da lanciare presto in prima squadra.

Caratteristiche e qualità

Kulenovic è una prima punta classica, forte fisicamente, dotata di un grande stacco aereo e di un destro potente, oltre che di una buona tecnica di base. La prima doppietta segnata con la maglia bianconera gli ha permesso di entrare già nei pensieri dei tifosi in vista della Juve del futuro: il dopo Mandzukic è già una realtà.