Massimiliano Allegri quasi certamente dovrà fare a meno di uno dei calciatori più in forma del momento in vista della prossima trasferta in casa dell'Hellas Verona, in programma sabato 30 dicembre alle 20.45. Problema muscolare in allenamento per Miralem Pjanic, le cui condizioni verranno valutate domani, anche se sembra scontata la sua assenza nella sfida che chiuderà il girone d'andata della Serie A 2017/2018.

Infortunio Pjanic, le condizioni.

A fare chiarezza sulle condizioni del bosniaco reduce da una prova eccezionale contro gli ex compagni della Roma, ci ha pensato la Juve attraverso un comunicato divulgato sui proprio canali. Questo il punto su Pjanic: "Miralem Pjanic ha interrotto l'allenamento per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate domani, quando, alla vigilia della sfida, la Juve si allenerà nel primo pomeriggio".

Pjanic salterà Verona-Juventus.

Niente di grave per il centrocampista che al 90% sarà lasciato a riposo da Allegri in occasione di Verona-Juve. Bisognerà valutare le sue condizioni per il derby di Coppa Italia, e per la trasferta di Cagliari in programma dell'Epifania. In caso di forfait arrivederci a dopo la sosta per la pausa invernale.

Come giocherà la Juve a Verona senza Pjanic.

A questo punto Allegri per sostituire Pjanic ha due soluzioni a disposizione. La prima è quella legata alla possibilità di schierare dal 1′ Claudio Marchisio, mentre la seconda è quella relativa a Bentancur. In caso invece di ricorso al 4-2-3-1 con ritorno dal 1′ di Dybala, Allegri potrebbe scegliere Khedira e Matuidi come coppia di centrocampo tutta quantità e corsa. Quello che è certo è che l'assenza di Pjanic migliore in campo contro Bologna e Roma sarà pesantissima.