Comunque finirà, la Juventus cambierà le fasce. Ci sono giocatori che hanno dato e stanno dando il massimo correndo su e giù per il campo ma che nella prossima stagione lasceranno probabilmente posto ad altri. Sono Lichtsteiner, Asamoah e Alex Sandro, Tutti, per motivi diversi, possono lasciare i bianconeri nella prossima sessione di calciomercato estiva. Per questo, Marotta e Paratici stanno valutando il profilo di diversi giocatori che possano fare la differenza sulle corsie, graditi al tecnico Allegri e funzionali al progetto già in atto.

La rivoluzione delle fasce

Per quanto riguarda Lichtsteiner, oramai si sarebbe giunti al naturale saluto tra lo svizzero e il club che si concretizzerà la prossima estate. Per l'ex Udinese Asamoah c'è fortissimo l'interesse dell'Inter e l'attuale scadenza del contratto a giugno 2018 farebbe pensare che il suo tempo a Torino sia già trascorso. Così come per Alex Sandro che potrebbe invece partire a fronte di una buona offerta di mercato. Del Psg, ad esempio che lo starebbe cercando per arricchire la schiera di brasiliani attorno a Neymar.

Darmian e Spinazzola due laterali interessanti

I sostituti sono tanti, alcuni già sul taccuino degli osservatori juventini da tempo. Come Darmian, sempre in bilico nel suo futuro allo United dove non ha mai convinto del tutto Josè Mourinho. Oppure Leonardo Spinazzola, oggi a Bergamo da Gasperini ma già promesso sposo della Juventus, con l'ombra di un possibile prestito.

C'è anche Hector, inseguito da Liverpool e Bayern

Poi, un vecchio pallino, visto che la Juventus lo insegue da tempi non sospetti e sta mandando a ciclo i propri osservatori per valutare eventuali progressi del ragazzo. Si tratta di Jonas Hector, 27 anni, terzino sinistro attualmente al Colonia, mancino di piede e solido di condotta. Il tedesco però ha buon mercato attorno a sè e la concorrenza appare spietata: c'è forte l'interesse del Liverpool di Klopp ma anche il Bayern Monaco lo ha già inserito nei prossimi possibili acquisti.

I due motivi per cui può arrivare alla Juve

La missione non sarebbe impossibile per due motivi: Hector ha una clausola sul contratto con il Colonia, per cui in caso di retrocessione si può svincolare dal club. E la posizione in classifica non è delle migliori visto che è al penultimo posto. Il secondo aspetto che fa sorridere la Juventus è il costo del cartellino che – complice anche l'eventuale svalutazione per il passaggio in Bundesliga 2 – non dovrebbe superare i 15 milioni di euro.