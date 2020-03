Dopo forti pressioni da parte dei club e in relazione a quanto sta accadendo – tanto in patria (i casi di positività) nel resto d'Europa – anche la Bundesliga tedesca dichiara lo stop per l'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale). Con un comunicato ufficiale la Federazione tedesca (la DFL) ha deciso di sospendere le partite della 26ª giornata di Bundesliga e di Zweite Bundesliga (l'equivalente della Serie B italiana). Per adesso il provvedimento riguarda solo la prossima giornata dei campionati e non è detto che non possa riprendere tra due settimane.