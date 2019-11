L'ultimo turno di campionato è stato ricco di polemiche. C'è stato il discusso contatto tra Kjaer e Llorente in Napoli-Atalanta, l'incredibile rosso per Fazio nel match tra Udinese e Roma, e ci sono state due decisioni che hanno scatenato polemiche in Juventus-Genoa, quella sul rigore assegnato al 95′ per un fallo su Ronaldo (il fallo c'era) e il rosso a Cassata (decisione questa sbagliatissima da parte dell'arbitro). Uno dei leader della squadra bianconera Miralem Pjanic ha mandato un messaggio chiaro a tutti quelli che fanno polemica:

Quella di incolpare qualcuno è la strada più facile. Poi capita che gli arbitri sbaglino, come sbagliamo noi. Oggi però il Var aiuta molto gli arbitri e anche la gente: in teoria dovrebbe eliminare le polemiche, ma io ormai non le ascolto neanche più. Alla fine le squadre forti vincono senza cercare alibi. Poi gli errori capitano a tutti, a favore o a sfavore.

La lotta scudetto tra Juve e Inter

Nell'intervista rilasciata a ‘Tuttosport' il bosniaco ha detto che è stimolante avere un avversario forte come l'Inter che resta incollato ai bianconeri, ma la Juve deve pensare solo a se stessa e vuole vincere l'ennesimo scudetto:

E’ bello, perché ti fa stare concentrato e non rilassarti. Ma non ci importa più di tanto di loro, noi dobbiamo fare la nostra strada. Se poi restiamo a questa distanza ce la giocheremo qua, senza paura. Abbiamo dimostrato che questa squadra è fatta per vincere e che vogliamo tenere lo scudetto qua.

La Champions e Sarri

Il grande obiettivo della Juventus è vincere la Champions, non da adesso. Pjanic non si nasconde, ma dice che è fondamentale arrivare in forma quando inizieranno gli ottavi di finale. Poi l'ex giallorosso ha parlato anche del tecnico Sarri, che sta valorizzando ulteriormente Pjanic, fulcro del gioco. Il bosniaco ha esaltato il suo allenatore: