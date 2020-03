La sosta per le amichevoli delle nazionali prevista nel mese di marzo di fatto salterà a causa della pandemia di Covid-19 che ha investito l'Europa. La proliferazione dei contagi ha spinto, poco alla volta, tutte le Federazioni (in particolare quelle dei maggiori campionati europei) a sospendere l'attività agonistica. La stessa Uefa ha imposto lo stop alla Champions e all'Europa League e adesso medita di far slittare di un anno la disputa dell'Europeo 2020. Alla luce di tutto ciò la Fifa ha dichiarato che le società sono libere dall'obbligo di concedere calciatori alle rispettive selezioni rispondendo così alle convocazioni.

I punti salienti del comunicato della Fifa

Restrizioni ai viaggi, misura adottata in molti Paesi per contrastare la diffusione del contagio. Tutela della salute dei calciatori. Evitare inutili rischi differendo ad altra data i match internazionali in programma. Sono questi i tre punti essenziali del comunicato della Fifa pubblicato nelle ultime ore in relazione all'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su quanto sta accadendo in Italia) che ha fermato l'attività agonistica nella maggior parte dell'Europa.