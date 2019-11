Roberto Mancini ha convocato ventinove calciatori per le ultime due partite di Qualificazioni a Euro 2020, contro Bosnia e Armenia. Tra questi c’è anche un calciatore del Brescia. Il c.t. non ha scelto né Balotelli né Tonali, che potrebbe aggregarsi in occasione della seconda sfida, ma a sorpresa ha convocato Andrea Cistana, uno dei tre esordienti (gli altri Orsolini e Castrovilli). Questo giovane centrale in due anni e mezzo è passato dalla Serie D alla Nazionale.

La scalata di Cistana: dalla Serie D alla Nazionale

Spesso nel mondo dello sport viene utilizzata la parola favola, che però in questo caso è azzeccata per il difensore del Brescia Andrea Cistana, che nel maggio del 2017 ha giocato la sua ultima partita con il Cliverghe Mazzano in Serie D e adesso può pensare a quando lunedì prossimo varcherà i cancelli di Coverciano dove incontrerà il c.t. e i migliori calciatori italiani, con cui vivrà fianco a fianco per una decina di giorni. E chissà che non arrivi nel match con l’Armenia anche l’esordio con la maglia della Nazionale.

La carriera di Andrea Cistana

Cistana è nato a Brescia il 1° aprile del 1997, con la squadra della sua città ha iniziato la sua carriera nelle giovanili. Nel 2016-2017 viene mandato al Cliverghe Mazzano, dove fa un po’ di esperienza, gioca 28 partite e segna un gol. Nella stagione successiva torna al Brescia, qualche mese con la Primavera prima del passaggio al Prato, club di Serie C: 10 presenze totali che bastano al club del presidente Cellino che lo riprende e lo promuove nella rosa della squadra che affronta il campionato di Serie B. Corini gli dà tanta fiducia. Cistana gioca 30 partite (su 36) ed è uno dei protagonisti nella cavalcata in Serie A, e Cistana in questo campionato ha sempre giocato,:10 partite, 1 gol (contro il Bologna) e tre ammonizioni. Il giovanissimo difensore azzurro non ha saltato nemmeno un minuto con il Brescia.