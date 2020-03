C'è grande caos e discussione in Germania per la decisione della Bundesliga di giocare a porte chiuse le gare del prossimo weekend e poi stoppare i tornei da martedì fino al 2 aprile. In mattinata sono arrivati gli stop ufficiali anche da parte di Francia e Premier League ai rispettivi tornei per l'emergenza Coronavirus: adesso i principali campionati europei sono tutti sospesi ma in Germania si andrà in campo tra poche ore. Questa decisione ha suscitato grandi critiche ma Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato di questo provvedimento da una posizione diversa e dice che è giusto giocare questo weekend perché il calcio deve dar conto ai tanti interessi che girano intorno:

Non ci sono casi positivi in ​​Bundesliga. In Premier League e in Formula 1, ad esempio, sì, e per questo motivo l'attività è stata sospesa. Penso che stiamo prendendo la questione in modo responsabile e sempre in conformità con le raccomandazioni politiche. È positivo che, in questa situazione di panico, ai nostri fan sia offerto qualcosa di routinario.

Tutti i dipendenti del club bavarese sono andati al lavoro quest'oggi senza problemi e le attività andranno avanti in questo modo fino alla sospensione.

Thiago contro la decisione della Bundesliga: Una follia

Thiago Alcántara, centrocampista del Bayern, ha espresso il suo sdegno nei confronti dei vertici del calcio tedesco per la decisione di non sospender il campionato nonostante l'emergenza Coronavirus e a differenza di quanto fatto delle altre principali leghe europee. Attraverso il suo account Twitter, l'ex giocatore del Barcellona accusato contro la Federcalcio tedesca (DFL): "Questa è una follia. Per favore, smettete di essere sciocchi e guardate la realtà. Siamo onesti, ci sono molti problemi che sono molto più importanti di qualsiasi sport ". Secondo il quotidiano Bild il calciatore spagnolo non ha partecipato all'allenamento di stamattina.