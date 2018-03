La prima di Chicco Evani da tecnico dell’Under 21 finisce in parità. A Perugia l’Italia con un gol di Vido riesce ad agganciare la Norvegia. Una prestazione buona quella degli azzurrini, per la prima volta con un nuovo allenatore (che sostituisce Di Biagio, traghettatore della nazionale maggiore), che erano privi di giocatori importanti come Calabria, Cutrone e Chiesa. La prossima settimana l’Under 21 italiana sfiderà quella della Serbia.

Occasioni per Cerri e Parigini

Evani continua con il 4-3-3 di Di Biagio e nell’amichevole di preparazione all’Europeo del 2019 con la Norvegia schiera con le stelline Meret, Barella e Mandragora i difensori Dickmann, Romagna e Mancini. Al centro dell’attacco il bomber del Perugia. Gli azzurrini sono subito aggressivi. Parigini al 6’ colpisce il palo. Attorno al ventesimo l’Italia ha due occasioni. Ci prova prima Cerri che però davanti al numero uno norvegese non è sereno e calcia male, poi ancora Parigini, il portiere norvegese Bratveit è attento e respinge. L’Italia vuole vincere ma si scopre e rischia parecchio quando c’è un contropiede di Bjordal. Quasi allo scadere Cerri è autore di una pregevole rovesciata, Bratveit blocca.

Bjordal sorprende Meret, Vido pareggia

Nella ripresa la Norvegia parte molto meglio e ha un paio di occasioni nei primissimi minuti, Meret chiamato in causa per la prima volta blocca una conclusione di Risa. I ragazzi di Evani sono stanchi e al 56’ entrano Edera, Valzania e Dimarco. I nuovi entrati non fanno nemmeno in tempo a sistemarsi in campo perché segna la Norvegia. Meret viene sorpreso dal tiro cross di Bjordal. Lo svantaggio dura appena cinque minuti. Perché l’Italia pareggia al 65’ con Vido che da vero bomber vola su un pallone vagante e segna. L’1-1 dà la carica all’Under 21 azzurra che con la velocità di Dimarco e la verve di Vido è un’altra squadra. Barella centra in pieno la traversa. L’assedio continua fino al 93’, ma il gol della vittoria non arriva. Italia e Norvegia pareggiano 1-1.