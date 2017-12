Sembra impossible ma è così. Sono esistite sfide tra Real Madrid e Barcellona senza Cristiano Ronaldo e Lionel Messi come protagonisti. Questi due cyborg hanno monopolizzato il calcio mondiale negli ultimi dieci anni e i numeri messi insieme in questo periodo hanno polverizzato tauo ciò che c'era prima.

L'argentino è diventato il miglior marcatore del Clasìco mentre il portoghese è diventato l'uomo che ha realizzato più goal con la maglia del Real Madrid, il terzo della super sfida in salsa spagnola.

L'ultimo Clasìco senza Ronaldo e Messi.

L'attenzione è stata, è e sarà focalizzata sulle figure di spicco delle due squadre, ovvero Cristiano Ronaldo per la squadra blanca e Lionel Messi per i blaugrana, ma qual è stat l'ultimo Clasìco spagnolo in cui né l'argentino né il portoghese erano in campo? Dobbiamo tornare alla stagione 2004-2005, più precisamente il 10 aprile 2005. La gara finì 4 a 2 per il Real Madrid ma il titolo era già nelle mani del Barcellona.

Aprirono le marcature Zidane e Ronaldo, con due colpi di testa, ma Eto'o provò a tenere viva la gara con un spunto dei suoi. Poco prima della fine del primo tempo è Raul a siglare il tris mentre a inizio ripresa Owen regala il poker al pubblico del Bernabeu e iscrive il suo nome nella storia dei marcatori del Clasìco. Chiuse òa contesa una pennellata da fermo di Ronaldinho.

Tra i Galacticos e Rijkard.

Si tratta della stagione del tramonto della squadra dei "Galacticos" che vide tre cambi sulla panchina del Real: dopo Camacho e Mariano Garcia Remon arrivò Vanderlei Luxemburgo. Il Barça, dal canto suo, aveva iniziato un lavoro che l'avrebbe portato al vertice del calcio mondiale per molto tempo e l'artefice di questa prima parte del progetto è riconducibile al nome di Frank Rijkaard. Le squadre erano molto diverse e offrivano un calcio altrettanto differente ma non mancava uomini di qualità: la squadra di Madrid poteva vantare gente del calibro di Ronaldo "il Fenomeno", Zinedine Zidane, David Beckham, Raul e Roberto Carlos mentre il Barça annoverava tra le sue fila Ronaldinho, Samuel Eto'o, Carles Puyol, Rafa Marquez e Ludovic Giuly. Insomma, poca qualità come sempre quando si scontrano queste due squadre.

Le due formazioni.

REAL MADRID: Iker Casillas, Michel Salgado, Iván Helguera, Francisco Pavón, Roberto Carlos, Thomas Gravesen, David Beckham, Zinedine Zidane, Michael Owen, Raúl González, Ronaldo.

BARCELLONA: Víctor Valdés, Juliano Belletti, Oleguer, Carles Puyol, Gio van Bronckhorst, Rafael Márquez, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Ludovic Giuly, Ronaldinho, Samuel Eto'o.

I numero di Ronaldo e Messi nel Clasìco.

Lionel Messi ha una buona tradizione contro il Real Madrid: 24 reti in 36 Clasìcos, 0,67 goal a partita, 13 assist e 16 vittorie contro i merengues. Un vero e proprio incubo per la Casa Blanca. Cristiano Ronaldo ha realizzato 17 reti in 28 gare giocate contro il Barça con la maglia del Real, possiede una media di 0,67 goal a partita e ha collezionato solo un assist per un totale di 8 vittorie.