Tutti vogliono Gigi Buffon. Il più forte portiere in circolazione ha detto addio alla Juventus nell'ultimo match disputato all'Allianz Stadium contro il Verona, ma non al calcio giocato. Un unico paletto: non giocherà più in Italia, oltre ai colori bianconeri e a quelli del Parma non vestirà altre maglie.

Quindi, il cerchio si restringe al solo estero. Se ha voglia davvero di continuare, altrimenti il panorama è più vario. Come dirigente potrebbe restare proprio in bianconero dove potrebbe ricoprire diversi ruoli, oppure cimentarsi con la Figc e la Nazionale che sta varando il nuovo corso con Roberto Mancini. Quest'ultima è una ipotesi più che concreta viste le ultime dichiarazioni di Fabbricini il commissario straordinario della Federcalcio.

La concorrenza del Psg. Dunque, non c'è solo il Paris Saint Germain che sta richiedendo a gran voce il numero uno bianconero. I parigini, che stanno ricostruendo un progetto tecnico dopo l'ultimo semi fallimentare nelle mani di Emery, vorrebbero ripartire proprio dal 40enne più ricercato tra i pali. Un atto di stima e di fiducia che conferma quanto Buffon sia ancora considerato a livello internazionale.

Vorremmo averlo per quello che ha rappresentato per la Nazionale italiana un capitano di lungo corso come lui.

Idea Buffon per la nuova Italia. Poi, c'è la parentesi Nazionale che lo stesso Buffon aveva chiuso nell'ultima conferenza in bianconero con la convinzione di non voler essere un ‘peso' per la Figc e la struttura nascente. Ma proprio la Federcalcio ha chiamato Buffon a corte, puntando sul carisma e la personalità di un uomo e di un professionista che ha dato tantissimo in campo e potrebbe dare ancora molto in altre vesti.

Atto d'amore tinto d'azzurro. Fabbricini ha confermato di aver provato a parlarci e ha annunciato che proverà a farlo anche Roberto Mancini, il neo ct azzurro: "Non ci sono riuscito solamente perché ho avuto altri impegni, ma la volontà è di chiedergli di mettersi a disposizione perché la stima nei suoi confronti è incondizionata. Appena possibile lo chiamerò e credo che lo stia facendo anche Mancini, che oggi è a Milano ma sta tornando a Roma"