Come si dice… la vicenda rischia di sfuggire di mano. In Egitto qualcuno ha preso davvero male l'infortunio di Salah avvenuto durante la finale di Champions contro il Real Madrid. La maggior parte dei tifosi ha messo nel mirino Sergio Ramos, accusato di essere stato scorretto per quel contrasto ai limiti del regolamento molto più simile a un placcaggio che a un'azione di gioco. Un avvocato ha pensato di fargli causa per 1 miliardo di euro, altri ancora invece si sono fatti promotori di una petizione da consegnare alla Uefa e alla Fifa perché prendano provvedimenti nei suoi confronti. Al centrale spagnolo dei blancos, però, nulla accadrà: dalle stanze della Federazione hanno già fatto sapere di non considerare quell'intervento passibile di sanzione e un video emerso nelle ultime ore ha mostrato come – in realtà – ad aiutarsi con ogni mezzo sia stato anzitutto il calciatore del Liverpool.

Il pericolo che Salah salti il Mondiale è scongiurato: dovrà stare fermo per 3 settimane ma potrà comunque partecipare alla spedizione che tra qualche settimana sarà in Russia. Le lacrime del giocatore che fecero il giro del mondo sono solo un brutto ricordo, spazzato via dal responso dello staff medico che ha ridimensionato i tempi per il recupero della spalla sinistra. Un sospiro di sollievo per il calciatore e per i sostenitori egiziani… non per tutti, però, considerato che c'è stato qualcuno poco indulgente nei confronti dell'ex romanista.

Il motivo? Aver interrotto nel giorno della finale il digiuno imposto dal Ramadan s'è rivelato fatale. E' la spiegazione data da un imam del Kuwait, Mubarak al-Bathali: l'infortunio di Salah non sarebbe colpa di Sergio Ramos e della sua irruenza ma di una sorta di punizione divina che si sarebbe abbattuta sul calciatore.