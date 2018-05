Radja Nainggolan non farà parte della spedizione mondiale del Belgio. Il ct Martinez ha infatti escluso il ‘ninja' giallorosso dalle convocazioni, scatenando un'ondata di proteste. Un'assenza ‘rumorosa' ingiustificata da un punto di vista tecnico visto che il centrocampista è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Tanto che il commissario si è ‘celato' dietro disquisizioni tattiche che hanno fatto fatica a trovare credibilità.

Fatto sta che per Nainggolan Russia 2018 sarà come Brasile 2014, un Mondiale da assistere come tifoso visto che anche in Sud America, con ct Wilmots, il centrocampista venne escluso dalla lista del Belgio. Questa volta però, non ci sarà nessuna replica perché a 30 anni suonati, lo stesso giocatore della Roma ha annunciato il suo addio ai colori della nazionale.

Esclusione, sarcasmo e polemiche. Un addio che si è consumato via social, con post del giocatore che ha accolto malissimo la notizia ("Essere se stessi a volte puó dare fastidio…") e che ha scatenato la rabbia di molti, inducendo a pensare che la mancata convocazione travalichi le motivazioni tattiche e sfoci in semplici e più banali questioni comportamentali. L'innata voglia di protagonismo e di sentirsi leader dentro e fuori dal campo, avrebbero indotto il ct a bob aggregare un elemento che sarebbe potuto rivelarsi un po' troppo ‘ingombrante'.

in foto: il post ironico via social di Nainggolan

L'ironia della sorte. Ma, ironia della sorte, Radja Nainggolan alla fine volerà con il resto della squadra in Russia. I Diavoli Rossi partiranno per l'Est Europa il prossimo 13 giugno e anche il Ninja volerà insieme a loro visto che sull'aereo che accompagnerà la squadra di Roberto Martinez sono presenti diverse immagini raffiguranti proprio il romanista, ritratto mentre esulta.

Il Ninja sull'aereo. Sulla parte esterna dell'aereo, infatti, tra i tanti giocatori raffigurati c'è anche un festante Nainggolan. Un particolare ovviamente che non è passato inosservato al diretto interessato che sempre via social, ha ironizzato sull'evento, molto particolare. Anche perché all'interno dello stesso aereo ci sono altre immagini di esultanza dove è presente il centrocampista con la maglia del Belgio: "Indovinate chi ha segnato? Penso che qualcuno cambierà il suo posto. Ecco l'aereo che andrà in Russia…".