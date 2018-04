Questo Empoli è uno spettacolo. La squadra di Andreazzoli si è resa protagonista dell'ennesima prestazione super espugnando in rimonta il campo del Frosinone nel posticipo di lusso della 37a giornata di Serie B. Per due volte sotto, la capolista del campionato cadetto ha trovato la forza di rialzare la testa e di calare addirittura un poker che la avvicina alla Serie A che potrebbe essere matematicamente conquistata nella prossima giornata, contro il Novara.

Empoli show, il Frosinone lotta ma si arrende

Prosegue dunque l'eccezionale stagione dell'Empoli che al Matusa si è ritrovata sotto dopo appena un minuto grazie ad una rete di Ciano. Nella ripresa è arrivato il pari di Krunic, subito però vanificato ancora da un gran gol di Ciano. Un colpo pesantissimo ma non per l'Empoli che con Di Lorenzo, il solito Caputo e Lollo nel finale hanno ribaltato tutto per un 4-2 finale che conferma il valore della compagine di Andreazzoli.

Empoli, numeri da urlo

Quello che più impressiona dell'Empoli è soprattutto il modo in cui arrivano i risultati, grazie ad un gioco a dir poco spumeggiante. Gol a raffica, addirittura 82 (il Perugia secondo attacco della Serie B ne ha segnati 61) con Caputo capocannoniere a quota 24. La formazione di Andreazzoli segna da 27 gare consecutive, un dato impressionante e ha collezionato 22 vittorie. Non serve aggiungere altro per un Empoli che sembra pronto per il grande salto

L'Empoli in Serie A se…

L'appuntamento con la Serie A potrebbe essere rimandato alla prossima giornata, la 38a. Al momento i punti di distacco dalla terza della classe Palermo (appaiato con il Parma) sono 13. Ecco allora che con la vittoria sul Novara, anche con il successo delle inseguitrici, il vantaggio rimarrebbe immutato ma ci sarebbe la matematica promozione alla luce dei 12 punti a disposizione nelle partite restanti.

Nervi tesi in casa Frosinone, Dionisi vs Longo e Ariaudo

Il Frosinone getta alle ortiche il doppio vantaggio e fallisce l'occasione di conquistare il secondo posto in solitaria. Nervi tesi in casa ciociara con Dionisi protagonista di un brutto siparietto al momento del ritorno in panchina dopo il cambio. L'attaccante non ha gradito la scelta di Longo ed è stato fronteggiato da Ariaudo che ha provato a calmarlo. Il risultato? Gli animi si sono accesi ulteriormente e per poco non si è sfiorata la rissa. Queste le parole del tecnico nel post-gara: "Dionisi? Sicuramente quando viene sostituito non è contento. Dopo le partite preferisco non parlare ai miei ragazzi. Oggi Citro è entrato al suo posto perché lo vedevo particolarmente nervoso. Dionisi è un ragazzo intelligente, che saprà venir fuori dalla situazione. Deve capire che in determinate dinamiche puoi anche essere tolto dal campo".