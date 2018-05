Missione compiuta per l'Ascoli. La squadra allenata da Serse Cosmi ha conquistato la salvezza e dunque la permanenza in Serie B, pareggiando senza gol davanti al proprio pubblico contro l'Entella. Ai liguri non è riuscita dunque l'impresa bis dopo, quella contro il Novara, e in virtù del doppio 0-0 nel confronto playout contro i bianconeri, in virtù della peggiore classifica nella regular season rispetto agli avversari, sono stati condannati alla Lega Pro.

Dal palo di Clemenza, all'occasione per Aramu

L'Ascoli è partito ovviamente favorito con due risultati a disposizione su 3 dopo il pareggio strappato sul campo dei liguri nel match d'andata. Confronto molto teso quello del Del Duca che nel primo tempo non ha regalato particolari emozioni, se non nel finale con un botta e risposta Baldini-Gatto. Nella ripresa i ritmi in campo sono aumentati e non poco con Clemenza tra i migliori in campo che ha sfiorato il gol della sicurezza colpendo un clamoroso palo. A regalare un brivido a Cosmi ci ha pensato Aramu che non ha trovato la deviazione vincente da ottima posizione. Nel finale un pizzico di tensione tra le due squadre protagoniste di stati d'animo diametralmente opposti.

Le squadre retrocesse in Lega Pro

L'Ascoli militerà ancora in Serie B nella prossima stagione, mentre la Virtus Entella dopo 4 stagioni lascia la Cadetteria per tornare in Lega Pro. Una serata da dimenticare per i liguri che dunque seguiranno il Novara (ovvero la squadra che all'ultima giornata di campionato hanno condannato alla retrocessione), la Pro Vercelli e la Ternana. L'obiettivo è quello di provare già dalla prossima annata a ritornare in B.

Cosmi, e il pensiero per la Virtus Entella

Grande soddisfazione di Cosmi ai microfoni di Sky: "Contento, è dire poco. Sei mesi incredibili, difficile trovare le parole. Hanno fatto una cosa i miei ragazzi difficilmente raccontabile. Spero che adesso possiamo ripartire. Neanche tra una settimana ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto qualcosa di miracoloso. Dalle lacrime di Trapani a queste di Ascoli, una commozione diversa, ma altrettanto straordinaria. Ho scelto Ascoli quando tutti mi hanno dato del matto. Ho scelto questa squadra perché ha una tradizione, una storia da società importante. Mi spiace per la Virus Entella. Nessuno di noi meritava la retrocessione".