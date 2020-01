Il mercato di gennaio può regalare sempre sorprese. Una di queste può essere, certamente, lo scambio che stanno cercando di portare a termine Juventus e Paris Saint-Germain tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Dopo i rumors delle scorse ore la trattativa potrebbe sbloccarsi in maniera definitiva visto che il terzino bianconero ha già dato il suo placet all'operazione e trovato l’intesa con il club francese ma non c'è ancora il sì di Kurzawa. L'ex Monaco è cosciente del fatto che lascerà Parigi e guarda alla Juve con grande interesse ma è ancora oggetto di qualche altra tentazione soprattutto dall’Inghilterra.

Leonardo starebbe cercando in tutti i modi di portare a Parigi l'ex terzino del Milan e per questo motivo il direttore sportivo del PSG ha proposto lo scambio alla Juventus. Secondo quanto riportano i media francese per Kurzawa, che dovrebbe diventare l'alternativa ad Alex Sandro sulla fascia, sarebbe pronto un contratto quadriennale a Torino.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ieri sera ci sarebbe stato un nuovo contatto tra Fabio Paratici e Leonardo per ribadire la volontà di portare a termine lo scambio: la Juve vorrebbe un piccolo indennizzo per chiudere l'operazione mentre il PSG è fermo sulla sua posizione di voler chiudere lo scambio alla pari, senza conguaglio in favore della Juve. La trattativa va avanti ed è probabile che lo scambio alla fine si farà.

Kurzawa e Cavani fuori dai convocati del PSG

Il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, non ha convocato nè il laterale nè Edinson Cavani per la sfida di campionato in programma stasera col Lille e questo può essere un altro segnale importante in prospettiva mercato: se L'esterno è ad un passo dalla Juventus, l'attaccante uruguaiano sembra destinato all'Atletico Madrid.