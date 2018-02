Toni Kroos è rimasto in campo fino al 90′ contro il Paris Saint Germain ma alla fine si è accasciato a terra stremato per il dolore al ginocchio per una distorsione subita durante la sfida del Bernabeu. Che il Real Madrid ha vinto in una rimonta trascinante 3-1 sui francesi che non sono riusciti a gestire l'iniziale vantaggi. Il centrocampista tedesco è stato tra i protagonisti della partita e nel dare tutto in campo non si è risparmiato anche dopo la torsione innaturale dell'articolazione che gli ha provocato la distorsione.

Kroos ko, problema Real.

Uno stop fastidioso soprattutto a livello personale: dopo un avvio stentato e una stagione fin qui opaca, il nazionale tedesco aveva ritrovato se stesso e aveva disputato una buona prestazione in Champions League nell'andata degli ottavi di finale contro i campioni di Francia.

Tra i protagonisti contro il Psg.

Toni Kroos è stato uno dei protagonisti della sfida vinta con il PSG. E' stato suo lo spunto che ha portato alla trattenuta di Lo Celso in area di rigore, da cui è nato il gol dell’1-1 di Cristiano Ronaldo. Come sempre Zidane si è affidato al tedesco in mediana non solo per la qualità, ma anche per la tanta quantità che nei 90 minuti di Madrid, ha prodotto.

Lo scontro con Mbappè, la distorsione.

Un vero e proprio faticatore con 13 km macinati in una ora e mezza sul rettangolo verde. Che ha percorso con tenacia anche dopo lo scontro con Mbappè e la torsione del ginocchio sinistro che gli ha procurato l'infortunio subito diagnosticato dallo staff medico che ne ha valutato l'entità

Dopo i test effettuati oggi dal nostro giocatore Toni Kroos, è stata diagnosticata una distorsione al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro.

Difficile che ci sarà a Parigi il 6 marzo.

Per il Real Madrid e per Zidane una piccola problematica in vista del match di ritorno di Coppa. Per Kroos c'è infatti il serio rischio di dover saltare la gara di ritorno contro la formazione di Emery. Ci sono meno di tre settimane per recuperare e tornare ad aiutare i suoi compagni in una sfida quanto mai delicata che si terrà il 6 marzo a Parigi. Nei prossimi giorni le sue condizioni verranno ulteriormente valutate ma c'è diffidenza sulla possibilità di ritrovarlo in campo.