Christian Kouamé del Genoa e Hamed Traoré del Sassuolo sono stati convocati dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa Under 23. La manifestazione si terrà dall’8 al 22 novembre in Egitto. I due ‘italiani’ salteranno una o due partite di Serie A. Una brutta notizia per i rispettivi club di appartenenza e anche per i fanta-allenatori che hanno puntato su Kouamé e Traoré.

La Costa d’Avorio convoca Kouamé e Traoré

Per la manifestazione riservata alle nazionali giovanili la Costa d’Avorio si avvarrà anche di due calciatori che in Italia conosciamo molto bene Kouamé e Traoré. La Coppa d’Africa si svolgerà in Egitto dall’8 al 22 novembre. Il c.t. ha convocato ventuno calciatori che saranno chiamati a un tour de force perché in pochi giorni potenzialmente potranno giocare cinque partite. Il 9 novembre c’è la sfida con la Nigeria, il 12 con il SudAfrica e il 15 con lo Zambia. Poi semifinali e finale in programma il 22 novembre.

Quante partite di Serie A salteranno Kouamé e Traoré

Kouamé e Traoré disputeranno il prossimo match di campionato di Serie A, ma salteranno quello dell’11a giornata di campionato, in programma nel weekend del 9 e 10 novembre. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, quelle maggiori, che aiuterà i due calciatori a limitare le partite da indisponibili con Genoa e Sassuolo. Se la Costa d’Avorio dovesse raggiungere la finale i due calciatori salterebbero anche i match della 13a giornata in programma il 22 e il 23 novembre. Ma anche se dovessero fermarsi alle semifinali lo stop sarebbe probabile considerate le tante partite giocate nell’arco di pochissimi giorni.

La stagione di Kouamé e Traoré

L’attaccante del Genoa ha cambiato ritmo con Thiago Motta, ha segnato due gol nelle ultime due partite, precisamente in quattro giorni, è stato brillantissimo. Traoré invece nonostante un buon inizio non ha ingranato con il Sassuolo, che sta vivendo un’avvio di stagione molto complicato.