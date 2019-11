L'ultima partita del girone di qualificazione ad Euro 2020 dell'Inghilterra è la trasferta di Pristina per la sfida contro la rivelazione Kosovo. Allo stadio Fadil Vokrri, la squadra del commissario tecnico Southgate dovrà infatti fare attenzione ai padroni di casa che vorranno chiudere al meglio il loro cammino e conquistare una vittoria suggestiva. A guidare la selezione balcanica c'è un allenatore che in Kosovo è già diventato una star, e non solo per come ha fatto e come fa giocare la sua squadra.

Sessantotto anni, ex difensore svizzero e con un curriculum lungo ma non particolarmente importante, Bernard Challandes è riuscito nuovamente a prendersi la scena con le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa alla vigilia del match con gli inglesi: parole fuori luogo, che rischiano di creare più di un problema al commissario tecnico kossovaro. Alla domanda su come la sua squadra tenterà di fermare Sterling, al rientro in campo dopo la lite con Gomez, Challandes ha infatti risposto con una frase da censura.

Le parole del ct Challandes

"Il rientro di Sterling è per noi una cattiva notizia, perchè è uno dei migliori al mondo e perchè dopo quello che è successo dovrà fare bene – ha spiegato Challandes – Penso che giocando contro l’Inghilterra e conoscendo il loro potenziale offensivo, non può esserci una risposta individuale ma solo il lavoro di tutti. Come fermeremo Sterling? Come squadra, possiamo farcela a trovare una soluzione. Oppure potremmo spezzargli una gamba! Ma non è il nostro stile, siamo troppo gentili per fare una cosa del genere. Siamo molto, molto, molto gentili. Ma se giochiamo uniti, non sarà un problema".

Uno show simile Challandes lo aveva messo in scena in occasione del match d'andata giocato in Inghilterra, dove alla vigilia aveva caricato i suoi chiedendo una partita ‘pazza', strappato più di un sorriso ai giornalisti britannici presenti e facendo tornare alla memoria le conferenze stampa di un altro grande interprete delle panchine di mezzo mondo: il ‘nostro' Giovanni Trapattoni.