Il Liverpool in modo incredibile ha passato il turno in Carabao Cup. La squadra di Klopp ha pareggiato, in casa, 5-5 con l’Arsenal prima di avere la meglio ai calci rigori (un solo errore ha condannato i Gunners). I campioni d’Europa si sono qualificati così per i quarti di finale. Dopo la partita il tecnico tedesco ha detto che i Reds potrebbero non giocare la partita dei quarti con l’Aston Villa e se non ci sarà una data giusta non si presenteranno a Birmingham.

Perché il Liverpool può rinunciare al quarto di Coppa di Lega

Il calendario delle squadre inglesi è sempre fittissimo nel mese di dicembre. Per il Liverpool lo è ancora di più, perché i Reds dovranno giocare il Mondiale per Club. Salah e compagni salteranno un incontro di campionato ma poi al rientro dovranno recuperare il quarto di finale con l’Aston Villa, inizialmente in programma il 18 dicembre. Non sarà facile trovare una data. Perché nel periodo natalizio in Inghilterra si gioca tantissimo e poi si dovrebbe eventualmente giocare anche la semifinale, in caso di vittoria con i Villans. Klopp con i suoi modi spicci e chiari ha detto che o si trova una data corretta o il Liverpool quel match dei quarti non lo giocherà.

Le parole di Klopp

Non ho fatto io il calendario quindi sono altre le persone che se ne dovrebbero occupare. La FIFA dice che dobbiamo esserci per il Mondiale per club e ci saremo. Stessa cosa per la Premier League e ovviamente non possiamo mancare. Poi c'è la Carabao Cup, che vogliamo giocare, ma non vogliamo che la partita sia il giorno di Natale alle 3 del mattino, è giusto che questo problema esca fuori adesso, non saremo noi le vittime di questo sistema. Abbiamo giocato contro l'Arsenal e voluto vincere, ma se non troveranno una data giusta per noi vuol dire che non giocheremo e chiunque sarà l'avversario ai quarti passerà già il turno. Fino ad oggi questo problema di calendario è stato ignorato, credo infatti che molti della Premier League fossero davanti la tv a tifare Arsenal, beh, mi dispiace.

I quarti della Carabao Cup

Gli organizzatori non vogliono perdere un incontro e hanno fatto sapere che cercheranno di trovare una data che soddisfi il Liverpool. Non sarà semplice nonostante la buona volontà. Perché il 2 gennaio i Reds giocheranno in Premier, il 4, il 5 o il 6 in FA Cup. L’11 gennaio ancora in campionato, tre giorni dopo inizieranno le semifinali di Coppa di Lega. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Oxford United-Manchester City; Manchester United-Colchester United; Aston Villa-Liverpool; Everton-Leicester.