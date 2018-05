La domanda non è se Manuel Neuer ce la farà o meno a essere pronto per il Mondiale di Russia 2018 ma: ha senso convocare in nazionale un calciatore che è sostanzialmente fermo da settembre 2017 e solo da poco tempo ha ripreso ad allenarsi? La Germania campione in carica a Brasile 2014 vede scandite le settimane che la separano dalla partenza e dall'inizio della Coppa (un mese circa) dal dubbio che divide l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Come fai a tagliare fuori dal gruppo un portiere di grande esperienza come quello bavarese? Se lo chiede anche il ct, Loew, memore delle parole dello stesso giocatore che qualche giorno fa ha ammesso tutte le proprie perplessità sulla condizione fisica. Infortunio (e operazione per la riduzione della frattura) al piede sinistro lo hanno tenuto dietro le quinte e più ancora ne hanno pregiudicato la partecipazione al Mondiale.

Le perplessità. L'ex portiere tedesco, Oliver Kahn, non ha dubbi al riguardo: a giudicare dalla situazione e dal fatto che Neuer probabilmente potrebbe giocare solo due partite prima delle convocazioni ufficiali, sarebbe meglio che restasse a casa.

Manuel dovrebbe chiedersi se sta facendo un favore a sé stesso in questa situazione – ha ammesso l'ex numero in un'intervista alla Bild -. La domanda è se abbia senso portare un giocatore alla Coppa del Mondo che è stato fermo per più di sei mesi… solo Neuer può decidere se ha senso partecipare alla Coppa del Mondo nelle sue condizioni. Il fatto che non stia giocando è un chiaro segno che non è ancora in forma al cento per cento.

Solo due gare per Manuel. Entro la giornata di martedì il commissario tecnico diramerà l'elenco provvisorio dei convocati ma il tempo a disposizione del calciatore è davvero poco. L'estremo difensore, oggi 32enne, avrebbe l'opportunità di essere tra i pali al massimo per 2 gare prima della lista ufficiale da parte di Loew: ovvero, la finale della Coppa di Germania il 19 maggio contro l'Eintracht Francoforte (ma Heynckes sembra avere già escluso una probabilità del genere) e l'amichevole del 2 giugno in Germania contro l'Austria.

Convocazione ad personam. Tre portieri e 20 giocatori di movimento: è questo il numero di calciatori che dovranno far parte – come da regolamento della Fifa – della spedizione verso Russia 2018. La Federazione ha fissato come termine ultimo per la consegna delle liste il 4 giugno, la Germania attenderà Neuer fino all'ultimo tant'è che se quest'ultimo offrisse garanzie rassicuranti al ct verrebbe portato nel ritiro in programma in Alto Adige come quarto portiere per verificare condizioni e affidabilità prima della scelta definitiva. Nel caso il numero uno del Bayern non dovesse farcela, il candidato numero uno tra i pali sarebbe Marc-Andre ter Stegen del Barcellona.