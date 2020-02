in foto: https://twitter.com/Besiktas

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Kevin Prince Boateng con la maglia del Besiktas. L'ormai ex calciatore della Fiorentina, si è reso protagonista di un esordio con il botto con la casacca del club turco. Il ghanese ha contribuito alla vittoria dei bianconeri sul Gaziantep, segnando un grandissimo gol. Una prodezza di tacco quella di Boateng, che ha poi esultato alla sua maniera facendo impazzire i tifosi di casa.

Kevin Prince Boateng, esordio da incorniciare in Besiktas-Gaziantep

Prima partita con il Besiktas per Kevin Prince Boateng. Il centrocampista che ha lasciato la Fiorentina nell'ultima sessione di mercato, è entrato in campo nella ripresa del confronto con il Gaziantep valido per il massimo campionato turco, al posto di un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Adem Ljajic. Il ghanese si è mostrato sin da subito molto carico, e in grande forma smentendo dunque le voci su una condizione fisica precaria. D'altronde lo stesso giocatore nelle scorse ore aveva smentito pubblicamente il fatto di non essere stato disponibile negli ultimi match viola a causa di problemi di natura muscolare.

Boateng, gol di tacco alla prima con il Besiktas contro il Gaziantep

Kevin Prince Boateng ci ha messo 25′ per lasciare il segno al Besiktas. L'ex centrocampista della Fiorentina ha bagnato il suo esordio con un gol. Al 70′ dopo aver dato il la ad un'azione offensiva dei padroni di casa, il Boa si è reso protagonista di un inserimento perfetto all'altezza del primo palo. Colpo di tacco super per sfruttare alla perfezione un assist proveniente dalla destra, e prima rete con la casacca dei bianconeri per il neoacquisto che ha mandato in visibilio il suo pubblico. Risultato finale di 3-0 e festa sotto la curva per Boateng, già entrato nel cuore della curva della formazione turca.