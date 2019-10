Keisuke Honda ce l'ha fatta. Dopo aver provato a convincere via social il Manchester United e il Milan a puntare su di lui, il centrocampista giapponese classe 1986 ha trovato finalmente una nuova squadra. La grande gloria del Sol Levante ha iniziato ad allenarsi con il Vitesse, club che milita nel massimo campionato olandese. Non una situazione definitiva per Honda che al momento è in prova e dovrà convincere i vertici della società della città di Arnhem.

Keisuke Honda annuncia di allenarsi con il Vitesse

Keisuke Honda ha voluto condividere una buona notizia con tutti i suoi followers. Il centrocampista giapponese svincolato dopo la sua ultima avventura professionale in terra australiana ha trovato un nuovo club. Si tratta degli olandesi del Vitesse che hanno concesso al calciatore ex Milan un periodo di prova, per capire se ci sono i margini per ingaggiarlo fino a fine stagione. Questo il tweet del calciatore 33enne: "Sto aspettando domani quando inizierò ad allenarmi con il Vitesse, che ringrazio. Mi sento come quando avevo 12 anni e facevo i primi provini".

Honda ha trovato (forse) una nuova squadra dopo le richieste allo United e al Milan

I tantissimi tifosi giapponesi di Honda incrociano le dita con la speranza di rivedere presto in campo uno dei loro idoli. Keisuke Honda potrebbe avere dunque la chance di ripartire da un campionato europeo, non al livello dei top 5 (Premier, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), ma comunque importante. D'altronde già da diversi mesi il classe 1996 che nel frattempo ricopre l'incarico di commissario tecnico della Cambogia, ha provato a convincere le big del Vecchio Continente a puntare su di lui. Prima un appello al Manchester United, e poi al Milan sua ex squadra. Honda si è detto pronto e disponibile a dare una mano ai rossoneri protagonisti di un avvio di stagione difficile. Adesso per lui potrebbero riaprirsi le porte dell'Olanda, in cui ha già giocato con la casacca del VVV-Venlo