in foto: https://twitter.com/MijnVitesse

Keisuke Honda questa volta c'è riuscito. Il centrocampista giapponese che aveva provato invano a convincere, a mezzo social, Manchester United e Milan a puntare su di lui, ha trovato una nuova squadra. Il classe 1986 è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Vitesse: il club olandese dopo aver sottoposto Honda ad un provino ha deciso di ingaggiarlo. È stata la stessa società giallonera ad ufficializzare il tutto con tanto di comunicato e prime foto di Honda con la nuova divisa.

Ufficiale, Honda nuovo giocatore del Vitesse

Adesso è ufficiale, Keisuke Honda è un nuovo giocatore del Vitesse Arnhem. Il club che milita nel massimo campionato olandese è stato dunque convinto dai testa a cui si è sottoposto nei giorni scorsi l'esperto calciatore. Per lui contratto fino a giugno, e la speranza a 33 anni di confrontarsi con una nuova intrigante avventura, dopo la conclusione dell'esperienza australiana con i Melbourne Victory. La società oranje ha formalizzato il tutto sui propri canali pubblicando anche le prime foto di Honda con la nuova divisa giallonera, subito dopo la tanto attesa firma sul contratto

Le prime dichiarazioni di Honda dopo il ritorno in Olanda col Vitesse

Grande entusiasmo da parte di Honda che si è presentato così sul sito ufficiale del Vitesse: "È da un po ‘che non gioco a calcio nei Paesi Bassi (il riferimento è all'esperienza dal 2008 al 2010 al Venlo, ndr). Spero che i tifosi olandesi si ricordino ancora di me. Ad ogni modo, farò di tutto per impressionare i campi. Voglio essere importante per la squadra e non vedo l'ora di giocare nello stadio e per i tifosi. È anche un segnale importante che dopo il VVV-Venlo io possa giocare di nuovo in giallo-nero".

Honda resterà ct della Cambogia

Dopo i messaggi social rivolti a United e Milan, con l'invito non raccolto a concedergli una chance, adesso Honda ha una nuova squadra. L'esperienza professionale in Olanda non gli impedirà di guidare ancora la nazionale cambogiana, di cui è selezionatore. Il Vitesse ha infatti annunciato che comunque Honda non abbandonerà l'impegno preso nei mesi scorsi e si unirà alla nuova squadra subito dopo gli impegni internazionali, quando arriverà il transfer.