Continua il giro del mondo di Keisuke Honda. Il giapponese, ex calciatore anche del Milan, giocherà in Brasile con il Botafogo, che ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista sui social con un video ispirato al ‘Game Boy', uno storico videogioco portatile, e al videogame dei Pokemon. Honda nelle ultime stagioni ha giocato in Messico, Australia e Olanda, e sta allenando la nazionale della Cambogia.

La presentazione social del Botafogo per Keisuke Honda

Il giapponese è stato presentato in stile ‘Game Boy'. Il Botafogo ha voluto stupire, ha reso omaggio al suo nuovo acquisto inserendo Honda nella simulazione del gioco dei Pokemon mantenendo sia la musica che i caratteri della grafica e ha lanciato un ‘New Game' per dare il benvenuto a Honda, che dopo essersi proposto nei mesi scorsi al Milan e al Manchester United, dunque decide di ripartire dal Brasile e precisamente da un club storico come il Botafogo, compagine bianconera di Rio de Janeiro che nella sua storia ha vinto 21 volte il campionato carioca.

La carriera, da giocatore e allenatore, di Keisuke Honda

Quasi 100 partite in nazionale per Honda che dopo aver giocato con il Nagoya Grampus è arrivato in Europa, due anni in Olanda con il VVV Venlo, poi quattro in Russia con il CSKA Mosca. Nel 2014 il passaggio al Milan, con cui disputa tre campionati e mezzo, 11 gol in 92 partite. Nelle ultime stagioni ha deciso di giocare ovunque, Honda è stato calciatore del Pachuca (club del Messico), del Melbourne Victory (Australia), poi è tornato in Olanda (al Vitesse) prima di accettare la proposta del Botafogo. E per non farsi mancare nulla è diventato anche il commissario tecnico della Cambogia, nazionale impegnata nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il bilancio è magro: 4 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte, inclusa una per 14-0 con l'Iran.