Gravissimo infortunio in Bundesliga 2, la seconda serie del calcio tedesco. Nel corso del match tra il Karlsruhe e l'Osnabrück, Dirk Carlson calciatore della squadra di casa è stato costretto ad uscire in barella, dopo aver ricevuto un terribile calcio in testa involontario da Assan Ceesay. Un intervento durissimo quello del gambiano, punito con il rosso. Carlson è stato prontamente immobilizzato e trasportato in ospedale.

Karlsruhe-Osnabrück, grave infortunio per Carlson. Calcio in faccia da Assan Ceesay

Brutto episodio alla mezz'ora del primo tempo della sfida tra il Karlsruhe e l'Osnabrück valida per il campionato di Bundesliga 2 (la seconda serie del calcio tedesco). Nel tentativo di arrivare in anticipo sul pallone Assan Ceesay, giocatore della formazione ospite ha colpito con un calcione in pieno volto l'avversario Dirk Carlson. Quest'ultimo si è accasciato subito al suolo, intontito, tra lo shock dei presenti e in primis dell'autore del durissimo fallo che si è subito assicurato sulle condizioni del giocatore del Karlsruhe, incassando nel frattempo il cartellino rosso, per la sua giocata molto pericolosa

Dirk Carlson, grave infortunio alla testa

Immediato l'intervento dello staff medico che ha provveduto ad immobilizzare il nazionale lussemburghese Dirk Carlson. Le condizioni di quest'ultimo sin da subito sono apparse preoccupanti. Il giocatore è stato posizionato su una barella con tanto di collare, mentre ha ripreso i sensi. Tra gli applausi del pubblico, Carlson è stato trasportato fuori dal campo e poi in ambulanza, in direzione ospedale. Grande attesa per il primo bollettino medico sulle sue condizioni di salute, con la speranza che si tratti solo di una brutta botta.