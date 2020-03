C'è grande curiosità intorno al futuro della panchina della Juventus. Nonostante Andrea Agnelli abbia confermato la fiducia in Maurizio Sarri nei giorni scorsi, da più parti si rincorrono voci e rumors di un possibile avvicendamento sulla panchina bianconera. Oltre al nome del solito Pep Guardiola, che viene costantemente accostato al club campione d'Italia in carica, nelle ultime ore è spuntato anche quello di Zinedine Zidane. L'ex giocatore della Juventus e attuale tecnico del Real Madrid avrebbe manifestato il suo gradimento se dovesse arrivare una proposta dalla squadra bianconera nel prossimo futuro. A riportare questa indiscrezione è il Corriere della Sera, secondo cui il francese, più volte messo in discussione dal club spagnolo per i risultati altalenanti in questa stagione, avrebbe ammesso il suo apprezzamento in merito alla possibilità di allenare la Juventus se dovesse arrivare una proposta seria e concreta. A marzo 2019 c’era stato un contatto ma la parola data dal francese a Florentino Perez ha impedito il grande ritorno di Zizou a Torino.

Secondo il quotidiano di via Solferino Andrea Agnelli potrebbe anche puntare su di lui dando il benservito a Sarri alla fine di questa stagione e facendo partire un nuovo percorso alla guida della Vecchia Signora. Tra il tecnico transalpino e il patron dei Blancos i rapporti non sono mai stati così tesi e il club si sarebbe sia già mosso contattando Mauricio Pochettino. Al momento tutto questo resta un’ipotesi ma non è da escludere che se la situazione precipitasse, a prescindere dai risultati, il cambio di allenatore possa essere anticipato.

Pochettino sostituto di Zizou a Madrid

In caso di addio di Zidane, al Real Madrid, come anticipato, dovrebbe andare Mauricio Pochettino, che non ha trovato ancora un impiego dopo l'esonero dal Tottenham. L'allenatore argentino è stato accostato a diverse panchina, tra cui anche quella della Juventus, e potrebbe tornare a sedersi in panchina affrontando una prova davvero importante come quella della Casa Blanca.