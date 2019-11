Mai in campo in partite ufficiali, né in Serie A né in Champions. Escluso dalla lista per la Coppa e messo da parte anche in campionato, Mario Mandzukic (33 anni) fa il conto alla rovescia e attende che arrivi la finestra invernale di calciomercato per salutare ufficialmente la Juventus dopo quattro anni e mezzo e iniziare la nuova avventura. Magari anticipando i tempi così da ambientarsi prima e meglio. Dove? In Inghilterra, al Manchester United che lo avrebbe voluto anche nell'estate scorsa ma dopo il tira e molla nella trattativa per Dybala non ci fu abbastanza tempo per chiudere l'operazione con i bianconeri e il croato.

Red Devils con pochi attaccanti dopo gli addii di Lukaku e Sanchez

A Old Trafford un attaccante, e più ancora un calciatore delle caratteristiche e delle qualità dell'ex Bayern, serve come il pane e va a colmare la lacuna lasciata in quel settore dalla partenza di Lukaku e di Alexis Sanchez (entrambi finiti all'Inter). Rashford, Martial e il giovane Greenwood costituiscono al momento la rosa del reparto offensivo. Poco per ambire a traguardi più importanti, poco per riuscire a dare una sterzata alla stagione. Poco davvero e i risultati maturati sul campo sono anche la diretta conseguenza delle grandi difficoltà in fase di finalizzazione.

L'ultima gara di Mandzukic in bianconero risale al 19 maggio scorso

L'ultima gara giocata da Mandzukic con la Juventus risale al 19 maggio scorso: 1-1 in campionato contro l'Atalanta e fu anche l'ultima volta che andò a segno da bianconero. Da allora, terminata la lunga estate calda delle trattative, null'altro ha potuto fare che allenarsi da solo alla Continassa.

Operazione da 5 milioni di euro ma serve attendere gennaio

Ecco perché, considerato lo stato avanzato dei contatti tra società (l'affare dovrebbe chiudersi per una somma di circa 5 milioni), il calciatore preme perché si raggiunga anche un accordo che gli permetta di lavorare già coi nuovi compagni di squadra nell'attesa che a gennaio 2020 venga formalizzato il tesseramento. Una transazione conveniente anche per la Juventus che va a liberarsi di un ingaggio importante: lo stipendio da 4 milioni netti di euro del croato. Il passaggio del croato a Manchester, però, potrebbe non essere l'unico movimento sull'asse con Torino in virtù di altri nomi in agenda come Emre Can e Pogba.